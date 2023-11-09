У четвер, 9 листопада, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович розповіла про зміни у виплатах для українців у наступному році.

Якщо ми говоримо про допомогу у зв'язку з вагітністю - вона зросте, адже привʼязана до прожиткового мінімуму і заробітної плати. Мінімальний розмір її буде становити майже 800 грн.

Як зміниться прожитковий мінімум для дорослих і дітей:

Ми загалом збільшили прожитковий мінімум практично на 13%, звісно, це недостатня сума, що говорити про повне покриття того рівня інфляції і тих цін, які на сьогодні є. Але сьогодні весь соціальний бюджет, який є - підтримка наших міжнародних партнерів, тому маємо уважно розраховувати ці збільшення і покращення.

За її словами, загальний прожитковий мінімум буде майже 3000 грн у 2024 році, якщо говоримо про дітей - до 18 років - 3196 грн.

Також вона розповіла про зміни у виплатах для мам одиначок і тих, хто отримує аліменти.

Аліменти в нас виплачуються відповідно до того, як визначено судом і мінімальний розмір прив'язаний до прожиткового мінімум. Якщо говоримо про тих матерів, що залишилися одинокими - допомогу вираховується з урахуванням їх доходу і буде врахована у кожному конкретному випадку в залежності від доходу домогосподартсва, тобто їм виплачується допомого про малозабезпесеним.

Крім того, вона розповіла, що чекати від мінімальної зарплати та мінімальної пенсії:

Ми також збільшили мінімальну пенсію за віком на 13% і це є 2361 грн.

На питання, чи очікувати підвищення студентам, вона відповіла:

Всі соціальні стипендії, які передбачені чинним законодавством будуть оплачуватися у тих розмірах, що привʼязані до прожиткового мінімум. Тож стипендії також зростуть.

Раніше ми писали про те, що частині українців можуть урізати пенсії: кому та на скільки.