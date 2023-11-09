Як процес вступу до ЄС позначиться на притягненні рф до відповідальності: відповідь міністра [ Редагувати ]
У четвер, 9 листопада, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" міністр юстиції України Денис Малюська розповів, як процес вступу до ЄС позначиться на притягненні росії до відповідальності за скоєні злочини та виплати компенсацій.
Прямого звʼязку між цими обставинами немає. Сплата компенсацій не залежатиме від того, вступимо ми чи не вступимо.
"Непрямий звʼязок безумовно є, тому що виділяти значне фінансування, мова йде про сотні мільярдів доларів США заморожених, ніхто б не хотів направляти ці кошти в країну, яка тоне у корупції чи має негативну репутацію стосовно того, що ці кошти в країні можуть вкрасти", - додав він.
Безумовно, ті меседжі, що ми виконуємо усі програми і рекомендації наших міжнародних партнерів, і навіть на такому рівні виконуємо, що ЄС готовий прийняти нас у свої члени, це безумовно ті факти, які відграватимуть позитивно для побудови нашої репутації, для того, щоб нас приймали як партнера, якому можна довірити брати участь у розподілі, відновлені країни, витрачанні бюджетних ресурсів, які сягають сотень млрд, які зараз заблоковані в ЄС. Однак прямого причинно-наслідкового зв'язку немає.
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