У четвер, 9 листопада, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" міністр юстиції України Денис Малюська розповів, як процес вступу до ЄС позначиться на притягненні росії до відповідальності за скоєні злочини та виплати компенсацій.

Прямого звʼязку між цими обставинами немає. Сплата компенсацій не залежатиме від того, вступимо ми чи не вступимо.

"Непрямий звʼязок безумовно є, тому що виділяти значне фінансування, мова йде про сотні мільярдів доларів США заморожених, ніхто б не хотів направляти ці кошти в країну, яка тоне у корупції чи має негативну репутацію стосовно того, що ці кошти в країні можуть вкрасти", - додав він.