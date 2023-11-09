Звіт, якого, без пребільшення, чекали десятиліття. Єврокомісія днями видала свій вердикт - переговори з Україною про вступ до ЄС рекомендовано розпочати. Статус кандидата на вступ до ЄС Україна отримала торік влітку. І відтоді Київ намагався виконати основні вимоги Брюселля. Отже, в чому наша держава прогресувала найбільше, що лишилося зробити та які перешкоди можуть виникнути перед початком переговорів? Про все детально - Ірина Іванова.

Минуло десять років, відколи почалися протести на Майдані.

На Майдані людей розстрілювали за те, що вони загортались у прапори Європейського союзу.

Сьогодні історичний день. Бо Єврокомісія рекомендує Європейській раді почати процес переговорів з Україною про вступ до ЄС.

Так процес, якому дав початок Євромайдан, крок за кроком, рухається за конституційним курсом до повноправного членства України в Європейському союзі.

У руках Президента - звіт Єврокомісії про виконання рекомендацій для розблокування переговорного процесу. Робота, якій українська держава в умовах повномасштабної війни присвятила майже півтора року, отримала свою оцінку.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

Україна і далі долає величезні труднощі та трагедії, які спричинила російська війна, але при цьому українці глибоко реформують свою країну. Україна зробила - і я мала нагоду цими вихідними пересвідчитися - понад 90 відсотків необхідних кроків, які ми визначили торік.

Володимир Зеленський, Президент України:

Так, є питання, над якими нам треба працювати, але ви маєте знати - при всій повазі, ми проводимо реформи не через Європейський союз, а для себе, бо ми - частина європейської сімʼї.

За словами Урсули фон дер Ляєн, Україна суттєво прогресувала в конституційних реформах, реформах у сфері правосуддя, відборі до Вищої ради правосуддя, з відмивання коштів.

Водночас звіт містить чотири рекомендації, які Україні треба виконати до березня наступного року. Вони стосуються боротьби з корупцією, виконання рекомендацій Венеційської комісії щодо нацменшин, зокрема, мовного питання, а також деолігархізації.

У будь-якому разі, саме на основі звіту Європейська рада вирішуватиме, чи погоджуватись на переговори з Україною. Підстави для позитивного рішення є, вважає експертка Центру дослідження європейської політики Тінатін Ахвледіані.

Тінатін Ахвледіані, дослідниця, завідувачка відділом фінансових ринків та інститутів Центру досліджень європейської політики (CEPS):

Ми побачили дуже великий прогрес України. Насправді це дуже не просто - те, чого вимагає Єврокомісія. Це системні реформи. А ваша країна - в центрі війни. І дає той результат, який може, і він вражає. Але ще багато всього треба зробити. Тому країни-члени ЄС стежать за тим, чи готова Україна далі реформуватись, щоб процес приєднання почався саме завдяки заслугам України.

Для початку переговорів також потрібна згода всіх 27-ми країн-членів ЄС. Цього тижня політичний директор угорського премʼєра Балаж Орбан сказав в інтерв'ю нідерландській телерадіокомпанії, що його країна блокуватиме початок переговорів з Україною про вступ, доки не будуть виконані угорські вимоги щодо мови освіти. Раніше про це говорив і сам премʼєр Орбан.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Що стосується блокування, ну, тут ні для кого не секрет, що питання національних меншин принципово просувається Угорщиною, і саме в угорському баченні. Але знаєте, давайте переживати проблеми по ходу їх надходження. Титанічна робота проведена. Політичні баланси в Європейському союзі сформовані.

Великою перепоною для вступу до ЄС залишається російська війна в Україні. Формально, в європейському законодавстві ніде не прописане таке обмеження, каже експертка Тінатін Ахвледіані, але блок навіть не подумає приймати країну, де триває конфлікт. Про це неодноразово говорили і топ-чиновники Євросоюзу. Україна повинна виграти війну, щоб офіційно стати частиною європейської сімʼї. Самі бійці кажуть, що відстоюють європейський вибір України.

Олександр, військовослужбовець ЗСУ:

Вступ до Європейського союзу був однією з основних вимог Майдану, і ось уже 10 років ми бʼємось за це право і заплатили за це страшну ціну життями наших кращих громадян.

Псевдо "Диктор", військовослужбовець ЗСУ:

Тут, на полі бою, я особисто захищаю в тому числі цінності свого народу, українського народу, який є частиною Європи.

Кожен крок, який ми тут робимо, ми намагаємось робити за своїх людей, за свій народ і, власне, за Європу.

Про початок переговорів про вступ України до ЄС оголосять після того, як це рішення ухвалять всі країни Євросоюзу - через місяць на саміті в Брюсселі.