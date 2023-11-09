Повернення українських дітей з території рф: Лубінець розкрив деталі [ Редагувати ]
У четвер, 9 листопада, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів про процес повернення дітей з території рф, а також з тимчасово окупованої території України.
росіяни не діляться інформацією про українських дітей ні з ким, ні з Україною, ні з посередниками. Нам відомо про більше ніж девʼятнадцять з половиною тисяч українських дітей, ми приблизно розуміємо, де вони знаходяться, що з ними відбувається, як рф їх депортувала, але цифра набагато більша.
"В нас іде процес щодо верифікації даних про наших дітей, де вони знаходяться на території рф, паралельно працюємо по конкретним кейсам дітей, яких плануємо повертати. Плануємо повернути всіх дітей, але розуміємо, що процес затягується в оформлені документів, комунікації посередників", - додав він.
Станом на зараз, є одна країна, яка показала реальний механізм повернення українських дітей з території рф - це Катар. Точно не будемо зупинятись на одному посереднику, але станом на зараз працюємо постійно над тим, щоб діти повертались.
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