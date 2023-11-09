"Перемоги не буде": як працює ворожа пропаганда за океаном (відео) [ Редагувати ]
Діпфейки, вибори та програш у війні. Пропагандистська машина Кремля цього тижня вийшла на новий рівень - там тепер клепають підробні відео з українськими високопосадовцями, та ширять їх у найпопулярніших соцмережах, зокрема ставку зробили на європейців та американців.
Що ж нового рашистські ЗМІ вигадали цього разу? І як поширенню цієї дезінформації сприяє одна з найпопулярніших соціальних мереж? Разом з експертами фейки розвінчував Даніїл Снісар.
Вірус кремлівської пропаганди, що сягнув заокеанських масштабів…
Україна - всі знають, що Україна програла.
Ви жахнетеся, коли ви побачите, що дивиться і що сприймає пересічний громадянин в Сполучених Штатах Америки про агресію росії в Україні.
Конвеєр фейків - від геніїв сучасності… На майданчиках, які спеціально для цього конвеєра адаптують. Хто і як переконує американців, що Україна зламалася? З'ясуємо далі.
Сполучені Штати роблять правильно, підтримуючи Україну. Так вважають 33 відсотка опитаних американців, в ході дослідження, проведеного Інститутом Геллапа. Але більшість, 44 відсотка - сумніваються - чи не аж занадто багато допомоги. Можливо, такі настрої - наслідок внутрішьнополітичних процесів у США. Але цей фактор - не єдиний.
Дмитро Золотухін, медіаексперт, керівник Інституту постінформаційного суспільства:
Це не виключає фактор впливу дезінформаційної машини спецслужб російської федерації, вона могла підсилювати цей соціальний контраст. Роздмухувати роздратування, прив'язувати соціальні втрати американців до війни в Україні, тим часом, формуючи таке собі поле для несприйняття надання допомоги Україні.
Особливо помітно на цьому тижні російські наративи проявилися у колишньому Твіттері, тепер - Х. Майданчик, яким від минулого року володіє Ілон Маск.
Дмитро Золотухін, медіаексперт, керівник Інституту постінформаційного суспільства:
Здається, ще в травні було повідомлено, що Твіттер вийшов з добровільного кодексу практики Європейського союзу щодо дезінформації через те, що в Європейському Союзі був ухвалений закон про цифрові послуги. Ну а в вересні якби комісія безпосередньо звинуватила Твіттер або платформу Х в тому, що вона є найбільшими джерелом дезінформації.
І довго шукати не треба - достатньо глянути на сторінку самого Маска. Ось, напориклад, власник Тесли репостнув інтерв'ю, що влаштували самі ж працівники платформи.
Сполучені Штати передали десятки міль'ярдів доларів, усі види зброї і ті з нас, хто закликав цього не робити, звинувачувалися у підігруванні росії. Але все це не правда. Адже Україна не могла виграти у будь-якому разі.
Дмитро Золотухін, медіаексперт, керівник Інституту постінформаційного суспільства:
У Твіттері, якщо прослідкувати, це дуже часто якісь конспірологічні анонімні блоги. Ці анонімні блоги можуть бути власне адмінстровані як російською стороною, так і крилом трампістів, оскільки дуже часто, якщо заглибилитися, там з'являються такі конспірологічні теорії і про вакцинації і про, не знаю, про смерть Кеннеді і так далі, і тому подібне. І про Україну в тому в тому числі, і як ви знаєте, можливо, це те, що дуже близьке до аудиторії, яка здебільшого в Сполучених Штатах голосує за Дональда Трампа.
І головна сенсація цього тижня! Звернення Залужного! Халтурний діпфейк зроблений на колінці російською пропагандою.
Зараз всі засоби масової інформації належать Зеленському. Тому вони будуть намагатися відмовчатися.
Здавалося б - очевидний монтаж. Але напередодні я переглянув стрічку Твіттера - вона так і рясніє повідомленнями про бунт в Україні!
- Негайно розгорнути зброю і увійти в Київ!
- В Україні військовий переворот!
- Поки неясно, фейк це чи ні!
І звісно ж, такими темами в американському інформполі не могли не скористатися головні рупори Кремля на росТБ. Скабєєва відразу підхопила тему: мовляв - це захід торпедує початок внутрішньополітичного протистояння в Україні. Яке в Офісі президента вже неодноразово спростовували.
Я не бачу якихось ознак того, що у військово-політичному керівництві були якісь інші позиції. У нас єдина позиція: перемогти в цій війні.
Що ж до Твіттера, тобто Х - то користувачам обмежили можливість скаржитися на дезінформацію.
Загальне прагнення платформи-Х полягає в тому, щоб інформувати, розважати людей. Бути максимально точним і правдивим - навіть, якщо комусь не подобається правда, яку ви озвучуєте.
Олег Постернак, керівник Центру політичної розвідки, політтехнолог:
Був певний період, коли ці інструменти, які дозволяли власне цю дезінформацію відслідковувати і з нею якимось чином боротися, тобто надавати певну критичну інформацію, у ці інструменти були свідомо прибрані.
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