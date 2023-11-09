Діпфейки, вибори та програш у війні. Пропагандистська машина Кремля цього тижня вийшла на новий рівень - там тепер клепають підробні відео з українськими високопосадовцями, та ширять їх у найпопулярніших соцмережах, зокрема ставку зробили на європейців та американців.

Що ж нового рашистські ЗМІ вигадали цього разу? І як поширенню цієї дезінформації сприяє одна з найпопулярніших соціальних мереж? Разом з експертами фейки розвінчував Даніїл Снісар.

Вірус кремлівської пропаганди, що сягнув заокеанських масштабів…

Україна - всі знають, що Україна програла.

Ви жахнетеся, коли ви побачите, що дивиться і що сприймає пересічний громадянин в Сполучених Штатах Америки про агресію росії в Україні.

Конвеєр фейків - від геніїв сучасності… На майданчиках, які спеціально для цього конвеєра адаптують. Хто і як переконує американців, що Україна зламалася? З'ясуємо далі.

Сполучені Штати роблять правильно, підтримуючи Україну. Так вважають 33 відсотка опитаних американців, в ході дослідження, проведеного Інститутом Геллапа. Але більшість, 44 відсотка - сумніваються - чи не аж занадто багато допомоги. Можливо, такі настрої - наслідок внутрішьнополітичних процесів у США. Але цей фактор - не єдиний.

Дмитро Золотухін, медіаексперт, керівник Інституту постінформаційного суспільства:

Це не виключає фактор впливу дезінформаційної машини спецслужб російської федерації, вона могла підсилювати цей соціальний контраст. Роздмухувати роздратування, прив'язувати соціальні втрати американців до війни в Україні, тим часом, формуючи таке собі поле для несприйняття надання допомоги Україні.

Особливо помітно на цьому тижні російські наративи проявилися у колишньому Твіттері, тепер - Х. Майданчик, яким від минулого року володіє Ілон Маск.

Дмитро Золотухін, медіаексперт, керівник Інституту постінформаційного суспільства:

Здається, ще в травні було повідомлено, що Твіттер вийшов з добровільного кодексу практики Європейського союзу щодо дезінформації через те, що в Європейському Союзі був ухвалений закон про цифрові послуги. Ну а в вересні якби комісія безпосередньо звинуватила Твіттер або платформу Х в тому, що вона є найбільшими джерелом дезінформації.

І довго шукати не треба - достатньо глянути на сторінку самого Маска. Ось, напориклад, власник Тесли репостнув інтерв'ю, що влаштували самі ж працівники платформи.

Сполучені Штати передали десятки міль'ярдів доларів, усі види зброї і ті з нас, хто закликав цього не робити, звинувачувалися у підігруванні росії. Але все це не правда. Адже Україна не могла виграти у будь-якому разі.

Дмитро Золотухін, медіаексперт, керівник Інституту постінформаційного суспільства:

У Твіттері, якщо прослідкувати, це дуже часто якісь конспірологічні анонімні блоги. Ці анонімні блоги можуть бути власне адмінстровані як російською стороною, так і крилом трампістів, оскільки дуже часто, якщо заглибилитися, там з'являються такі конспірологічні теорії і про вакцинації і про, не знаю, про смерть Кеннеді і так далі, і тому подібне. І про Україну в тому в тому числі, і як ви знаєте, можливо, це те, що дуже близьке до аудиторії, яка здебільшого в Сполучених Штатах голосує за Дональда Трампа.

І головна сенсація цього тижня! Звернення Залужного! Халтурний діпфейк зроблений на колінці російською пропагандою.

Зараз всі засоби масової інформації належать Зеленському. Тому вони будуть намагатися відмовчатися.

Здавалося б - очевидний монтаж. Але напередодні я переглянув стрічку Твіттера - вона так і рясніє повідомленнями про бунт в Україні!

Негайно розгорнути зброю і увійти в Київ!

В Україні військовий переворот!

Поки неясно, фейк це чи ні!

І звісно ж, такими темами в американському інформполі не могли не скористатися головні рупори Кремля на росТБ. Скабєєва відразу підхопила тему: мовляв - це захід торпедує початок внутрішньополітичного протистояння в Україні. Яке в Офісі президента вже неодноразово спростовували.

Я не бачу якихось ознак того, що у військово-політичному керівництві були якісь інші позиції. У нас єдина позиція: перемогти в цій війні.

Що ж до Твіттера, тобто Х - то користувачам обмежили можливість скаржитися на дезінформацію.

Загальне прагнення платформи-Х полягає в тому, щоб інформувати, розважати людей. Бути максимально точним і правдивим - навіть, якщо комусь не подобається правда, яку ви озвучуєте.

Олег Постернак, керівник Центру політичної розвідки, політтехнолог: