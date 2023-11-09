Чи є фінансові дірки у головному кошторисі України: інтервʼю з міністром [ Редагувати ]
Чи є фінансові дірки у головному кошторисі України?
За рахунок чого покриватимемо дефіцит бюджету? І що таке податок на підробіток?
Про це Ніна Коломієць поговорила з міністром фінансів Сергієм Марченко.
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