Картину іспанського художника Пабло Пікассо "Жінка з годинником" (Femme a la montre) на аукціоні Sotheby's продали за $139,4 млн - це другий результат в історії продажів робіт митця на аукціоні. Крім того, картина стала найдорожчою з проданих на аукціоні 2023 року.

На полотні 1932 року зображена кохана Пікассо Марія-Тереза Вальтер з наручним годинником. Дослідник робіт Пікассо Лідія Гасман припускала, що годинник мав для художника особливе значення, а їхній образ пов'язаний з "коханням, що роз'їдається часом".

У 1966 році картину у Пабло Пікассо придбала Галерея Бейєлер у Базелі. Через два роки вона перейшла до колекції Pace Gallery в Нью-Йорку.

У листопаді 1968 року роботу викупила американська колекціонерка Емілі Фішер Ландау. Понад 50 років картина висіла над каміном у її квартирі.

One of Pablo Picasso’s masterpieces is on show at Sotheby’s Dubai for its first solo exhibition outside of America in more than 50 years https://t.co/gFmQYMKNYU pic.twitter.com/ebn2EDXSCB