Приватні клініки Криму перестануть проводити процедуру аборту. Про це повідомив глава міністерства охорони здоров'я окупаційної влади півострова Костянтин Скорупський, передає "Коммерсант".

За його словами, це робиться, щоб не погіршувати демографічну ситуацію. Заборона на аборти в приватних клініках допоможе жінкам ухвалювати більш виважене та обдумане рішення щодо збереження чи переривання вагітності.

В государственных медучреждениях женщин тщательно информируют о действующих мерах социальной поддержки семей с детьми. Пациенток направляют на проведение психологического доабортного консультирования, чтобы помочь разобраться в себе и мотивах своего решения.

За словами чиновника, у 2023 році доабортне медико-психологічне консультування в Криму пройшли 1 037 вагітних жінок, з яких вирішили зберегти вагітність 219 жінок (21%). За аналогічний період 2022 року таке рішення ухвалило 10,1% жінок.

На початку жовтня МОЗ рф опублікувало наказ №459н про затвердження переліку лікарських засобів для медичного застосування, що підлягають предметно-кількісному обліку. До списку потрапили препарати міфепристон та мізопростол, які використовуються для медикаментозного аборту.

Переривати вагітність заборонено, якщо ембріон має серцебиття. Як правило, його можна побачити та почути на УЗД вже на 5-6 тижні вагітності.

Нагадаємо, що у 2018-19 роках аборти заборонили в американських штатах Айова та Алабама, а у квітні 2021-го - в Айдахо та Арізоні. З 1 вересня 2021 року аборти заборонені у Техасі.

У березні 2023-го Вайомінг став першим штатом США, в якому заборонили таблетки для аборту.