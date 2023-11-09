Квартира - за ціною партії військових дронів! Пропозиції житла за сотні тисяч доларів можна знайти на сайтах із продажу житла! Причому навіть у прифронтових регіонах. І на такі варіанти є покупець, кажуть аналітики ринку. Будівництво поволі оживає, купівля-продаж - активізуються.

Хто і за які гроші купує житло в умовах війни? Чому деякі покупці чекають блекаутів? І яку знижку можна отримати на квадратні метри? Кореспонденти "Подробиць" вивчали специфіку воєнного ринку нерухомості у різних регіонах країни.

Ніна Коломієць, кореспондентка:

Наче маятник - з амплітудою від тотальної зневіри до "все буде добре". Так фахівці ринку нерухомості описують нинішні настрої українців щодо покупки житла. І якщо раніше зростання продажів був зазвичай напередодні свят чи початку року, то нині - здебільшого залежить від російських обстрілів і розташування на мапі України. Що далі регіон від лінії фронту - то більш охоче там купують житло.

В Івано-Франківську крани - по всьому місту. Тут справжній будівельний бум!

Тарас Лутчин, представник будівельної компанії:

Ті темпи, які були до початку повномасштабного вторгнення, ми зараз за цей рік плануємо наздогнати.

Будівництво житла в Івано-Франківську з початком великої війни на якийсь період призупинилося, натомість ринок нерухомості - продовжував працювати.

Тарас Лутчин, представник будівельної компанії:

До Івано-Франківська приїжджала велика кількість людей - це внутрішньопереміщені особи, які шукали тут притулку, які розглядали наше місто як тихий спокійний тил.

Зінаїда - родом із Луганщини. Приїхала на Прикарпаття на початку повномасштабного вторгнення - стала шукати квартиру. Каже: гроші на купівлю житла вони з сином збирали вже давно.

Зінаїда Єфимова, жителька Івано-Франківська:

Війна війною, а життя продовжується. І якщо не стоїть питання виїзду закордон - а туди не хочу, і син туди не хоче, то що нам робити. Жити ж треба.

Всієї суми на нову квартиру, жінка не мала. Оформила розтермінування. І за півроку все сплатила.

Зінаїда Єфимова, жителька Івано-Франківська:

В цьому році тут просто бум якийсь. Меблі, ремонти, гримають, стукають. В мене підїзд практично весь заселений. А в квітні я була одна на весь під'їзд.

Потужна хвиля переїздів усередині країни - лише один із факторів, який збільшив попит на житло, зауважують аналітики ринку нерухомості.

Ольга Соловей, СЕО бізнес-асоціації "Український клуб нерухомості":

Як не прикро це відмітити, у нас на ринку зараз є гроші, які отримали вдови загиблих воїнів, вони виходять на ринок. Це невеликий обсяг, але вони є, ріелтори це бачать, помічають, майже в кожного є кілька таких угод за останній час. Це гроші ВПО, які переміщаються з інших регіонів, намагаються вирішити житлове питання. В першу чергу, вони можуть розраховувати на програму "єОселя" і вони нею користуються. Військові, які купують, прагнуть залишатися анонімними, що вони купують, але так, такий невеликий, але дуже стабільний сегмент покупців і на первинці, і на вторинці, і завдяки іпотеці, і завдяки оцим грошам додатковим, які люди можуть отримувати.

Ми зараз знаходимось в двокімнатній квартирі, це наше типове планування, і воно одне із найвдаліших. Ці квартири були розпродані ще на стадії будівництва. На даний момент ні однокімнатних, ні двокімнатних квартир в цьому будинку немає.

Ніна Коломієць, кореспондентка:

Квартири у новобудовах нині - поступаються за популярністю житлу на "вторинці", відзначають аналітики ринку нерухомості. Адже вартість будівництва - лише зростає через ціни на матеріали, інфляцію, курс валют. Тоді як у готове житло можна зайти й жити. Та ще й добре поторгуватися.

Денис Суділковський, бізнес-директор сайту з пошуку житла:

Сьогодні дійсно, певний сегмент панічних продажів, коли люди скидають за безцінь. Тут вже починає діяти так званий воєнний дисконт - якщо у Львові продавці квартир неохоче скидають ціни, то у Києві цей дисконт може бути 5-10, часом 15, навіть до 20% доходити, в Одесі може бути і понад 20%.

У прикордонному Харкові ціни на житло з початком повномасштабного вторгнення впали приблизно на третину, констатують ріелтори. Але купувати - люди не припиняють, навіть у районах, які найбільше постраждали від ворожих обстрілів.

Катерина Сукова, експерт ринку нерухомості:

Можу привести приклад, нещодавно я продала на Північний Салтівці-2, на вулиці Дружби Народів однокімнатну квартиру на середньому поверсі за ціною 15 500. За дев'ять днів ця квартира продана.

Пропозицій на ринку нерухомості в Харкові - достатньо. А от покупців - мало. Тож вони здебільшого й диктують умови. Тим не менш, є й інвестори, які ладні скупити одразу багато квартир. Або вкластися в елітні апартаменти.

Катерина Сукова, експерт ринку нерухомості:

На минулому тижні була продана квартира за ціною 230 000 $ США. Це квартира у новобудові в центральній часті міста, і для мене це свідчення того, що людина так вірить в ЗСУ, що готова вкласти такі великі кошти, ризикнути, і продовжувати жити і вирішувати свої питання.

Є покупець на житло преміум-класу - і у Києві. Анна знімає відео-огляди столичних новобудов. Каже, відділи продажів нині - активно працюють!

Анна Закутська, оглядач нерухомості:

Є житловий комплекс. І в цьому житловому комплексі є квартири 7-кімнатні вартістю 8 млн грн. Я спеціально перед інтерв'ю подивилася, чи є в продажі ці квартири. Їх уже немає! 7 кімнат, 8 мільйонів гривень - це комплекс комфорт-класу. А я робила огляд житлового комплексу на Подолі. І там 3-кімнатна квартира коштує 10 мільйонів гривень. Конкретна ця квартира знаходиться в комплексі економ-комфорт, то я можу повірити, що це все ж таки багатодітні сім'ї, а якщо ця квартира коштує 10 мільйонів і вона 3-кімнатна, то це точно не багатодітні сім'ї, а хтось інший, хто заробляє дуже добре.

Нерухомість - зараз це один із небагатьох ефективних способів уберегти заощадження від інфляції та ще й заробити - на перепродажі чи здачі житла в оренду. А отже ті, хто мають гроші, роблять на купівлі квартир - непоганий бізнес.

Денис Суділковський, бізнес-директор сайту з пошуку квартир:

Тут питання - хто готовий придбати сьогодні. І це, звісно, люди, які шукають вигідні, штучні пропозиції, які вміють торгуватися. Я скажу так - вони навіть очікують на майбутні блекаути в Києві, в інших містах, щоб під приводом вимкнутого світла, обстрілів, загальної паніки, нервозності отримати ще більше знижку на таку нерухомість. Це в першу чергу інвестори, які розуміють, що це актив, який в принципі може бути збережений, квартири в хороших місцях, оренда на них буде специфічного сегменту, наприклад, іноземці, котрі дуже люблять орендувати в Києві житло великої площі і в хороших місцях, тому попит такий специфічний буде. І це їх частина бізнесу.

Елітне житло, зокрема, таунхаузи - зараз на піку популярності і в Івано-Франківську.

Тарас Лутчин, представник будівельної компанії:

Ми до цього часу будували клас стандарт-середній клас. Для Франківська елітне житло - це вже від тисячі доларів, це будинки преміум класу, класу лакшері, які мають круте наповнення.

Ніна Коломієць, кореспондентка: