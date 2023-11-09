Лише за минулий рік 8 тисяч українських дітей набули статусу сироти та позбавлених батьківського піклування. Все через росію, яка не лише вбиває та викрадає українську малечу, а й залишає без батьків.

Водночас всередині нашої країни усиновлення продовжується, не зважаючи на війну. І цей досвід експерти називають унікальним.

Яка вона - спрощена процедура? Скільки українців за останній рік стали прийомними батьками? Та чому американці не можуть дочекатися на усиновлення нашої малечі - мої колеги розкажуть.

Аделіна, Софія та Діана - сестрички з трьохрічною різницею у віці. Їм 4, 7 та 10 років. Рідних тата і маму дівчаток - позбавили батьківських прав. А 29-річна Олена під час війни - наважилася на відчайдушний крок - стала їх прийомною й відразу ж багатодітною мамою.

Олена Фурдь - багатодітна прийомна мама:

Ми живемо в Закарпатті, де тихо спокійно і не взяти на виховання тут 3-х дітей це просто - гріх якийсь, якщо є така можливість. Зараз багато діток по всій країні страждають, залишилися без батьків. І зробити хоча б щось хороше у такий складний час це - позитив.

Своїх дітей в Олени немає, власне, й чоловіка. Каже, коли дізналася, що може стати мамою навіть не будучи у шлюбі, без вагань стала на шлях створення прийомної родини.

Олена Фурдь - багатодітна прийомна мама:

Для мене це не було складно абсолютно зібрати всі необхідні документи не було важко, це звичайні документи, які потрібні для прийому на роботу або водійських прав.

На все, про все пішло 4 місяці. Наступний крок - тренінги, навчання. Й нарешті - знайомство з малечею.

Олена Фурдь - багатодітна прийомна мама:

У нас знайомство відбувалося у дитячому будинку у спеціальтній ігровій кімнаті, у присутності всіх перерахованих людей: це юристи, вихователь, психолог і вони дивляться, чи є контакт з дітьми. Діти одразу почали гратися, щось мені розказувати, питали коли я вже їх заберу, я навіть трошки поплакала в той момент.

Так і сталося. Дівчатка знайшли омріяну сімю. А Олена чи не щодня чує таке ніжне й заповітне:

мамочко...

Майже 16 тисяч дітей - мріють знайти родину. Стільки маленьких українців перебувають на обліку в Національній соціальній сервісній службі. З них осиротіло за час повномасштабного вторгненя - більше тисячі. І це не остаточні дані.

Василь Луцик, голова Національної соціальної сервісної служби України:

Ці діти - це як діти-сироти, які стали сиротами внаслідок війни, так і діти, позбавлені батьківського піклування. Наприклад, коли батьки знаходяться в полоні, батьки знаходяться на окупованій території. Таким чином держава встановлює підстави для позбавлення батьківського піклування цих дітей. Для того, щоби можна було подбати поки батьки повернуться до цих дітей.

Таким діткам можна надати тимчасовий прихисток - пишіть в чат-бот "Дитина не сама", обирайте "кнопку "прихищу" й слідуйте запропонованому алгоритму. Щодо усиновлення - наразі в Україні воно не здійнснюється на міжнародному рівні. Все через війну. А от внутрішнє усиновлення - набирає обертів.

Василь Луцик, голова Національної соціальної сервісної служби України:

Загалом всієї кількості за цей рік у нас установлено вже 636 дітей тобто це майже на 200 дітей більше ніж в нас було минулого року.

Стати прийомними батьками можна лише в безпечних регіонах, де працюють суди. А шляхи подачі документів на усиновлення - два: традиційний, через Службу у справах дітей, а ще - через веб-портал "Дія". Тут є і перелік документів. Тож процедура усиновлення в Україні мало того що є унікальною, бо проходить в умовах війни, та ще й спрощеною - діджиталізованою:

Василь Луцик, голова Національної соціальної сервісної служби України:

У червні цього року ми змінили законодавство і дозволили зокрема установлювати наших дітей, які переміщені закордон, оскільки під час війни ми перемістили велику кількість дітей в інституті за кордон. І до червня не було механізму як можна встановити цю дитину. Зараз ми встановили онлайн знайомства потенційних батьків з дітьми психологічний контакт, тоді вони можуть їхати забрати цю дитину під опіку на 3 місяці і за цей час вже почати процедуру усиновлення через суд.

Моменту, коли в Україні припиняться бойові дії і Київ знову дозволить усиновлення дітей іноземцями, дуже сильно чекають у Сполучених штатах. Де кілька сотень сімей ще до моменту вторгнення встигли вибрати дітей у вітчизняних сиротинцях, познайомитися із ними, навіть оформити документи… А тепер - вони розділені із тими, кого вже вважають сім'єю.

Деніел Стівенс, виконавчий директор організації "Family Connections":

Це родини американців, які вже навіть приймали українських дітей у себе, і вони просто благають відновити процес всиновлення. Хочуть, щоб процес пішов, і не відмовляляються від тих сиріт, із якими вже познайомилися, яких обрали. А є й інші зацікавлені. У нас останні два роки постійно телефони розриваються - люди прагнуть взяти до себе українських дітей, бо знають про війну. І ми пояснюємо, що це небезпечно; бо іноді невідомо, де їхні батьки, але немає і підтвердження, що вони загинули…

Компанія Деніела, "Фемілі коннекншс" - "Родинні зв'язки" - одна з найбільших місцевих організацій, що до війни працювала з Україною. І тому, добре знаючи особливості і американського і українського законодавства (а вони сильно відрізняються), наш співрозмовник може порівняти. Обравши - а що такого є серед норм, прийнятих у штатах, що варто було би запозичити Києву. З найважливішого - згадує про правила, коли мамі, що відмовляється від дитини, у США дають і обов'язковий час на роздуми (а може діяла на емоціях і передумає?) - і можливість попросити дитину назад.

Деніел Стівенс, виконавчий директор організації "Family Connections":

Потрібно почекати певний час - перш ніж позбавлять батьківських прав. В якихось штатах - години, в якихось - дні чи тижні. А у Нью-Йорку, де я працюю, біологічні батьки мають місяць - протягом якого можуть передумати чи оскаржити рішення. І тоді постають перед суддею - який визначає, а хто найкраще може забезпечити малюку умови, дім? І суддя діє винятково в інтересах дитини.

А ще - і в цьому теж робота таких компаній, як у Деніела, - у Штатах часто шукають прийомних батьків не тоді, коли мама вже народила і відмовилася від дитини, - а коли жінка лише вагітна, проте вирішила для себе, що ростити немовля не хоче. Тоді підбирають подружжя, яке прийме малюка одразу - і дасть притулок і захист.

Тобто новонародженого навіть не доставлятимуть у сиротинець. У Штатах теж вистачає власних проблем, і усиновлення - процес дорогий, адже на кожному кроці потрібна допомога юриста. Але мій співрозмовник каже - у будь-якому разі Україні, реформуючи свої правила, варто орієнтуватися на Західні норми. І відходити від старих, ще радянських, що залишилися у спадок.