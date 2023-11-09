Росія навчилась обходити санкції на продаж нафти, які на початку грудня минулого року запровадили країни Великої сімки та Євросоюз. Для цього Кремль створив тіньовий танкерний флот та вигадав ще кілька схем. Як вони працюють та як цьому процесу завадити - розбиралася Наталія Косінова.

60 доларів за барель - це максимальна ціна на російську нафту із кінця минулого року для низки держав. Такі правила на ринку запровадили країни ЄС та великої сімки. Обмеження мали зменшити доходи москви з кожного проданого бареля й одночасно зберегти стабільність світового ринку. Але прибутки російського бюджету від продажу енергоносіїв у жовтні зросли вдвічі порівняно з вереснем. І на чверть - у порівнянні з жовтнем минулого року.

Про це пише видання The Wall Street Journal. Та розкриває схеми, які росія використовує для обходу санкцій.

Спочатку обмеження спрацювали, але москва знайшла способи їх обійти, перевозячи нафту на флоті застарілих танкерів, для яких обмеження не такі ефективні. Так знижка, із якою росія продає свою нафту відносно світових цін, скоротилася. Коштів для війни у росії побільшало. The Wall Street Journal.

Тіньовий флот росії має щонайменше 180 танкерів. Нафту - щоб заплутати сліди, переливають просто у морі з судна на судно. Також змінюють її склад, щоб приховати виробника. А такі найбільші покупці російської нафти - як Туреччина, Китай та Індія - не завжди дотримуються західної цінової межі. У Білому домі на це - лиш розводять руками.

Джон Кірбі, речник Білого дому:

Індія повинна зробити свій власний вибір щодо закупівель нафти й ми сподіваємося, що ми зможемо побачити, що вони купуватимуть російську нафту за встановленою ціною або й нижче.

Офіційно Індія начебто й підтримала санкції заходу. Однак її компанії переплачують за доставку нафти - і так обходять максимальну ціну. Потім цю сировину перероблять на місцевих заводах - і продадуть країнам Заходу. Це - ще один спосіб обійти санкції. Наступна схема - банальний перепродаж. Одну із таких схем дослідила Київська школа економіки.

"Роснефть" продала нафту гонконгській Nord Axis по $47 за барель. Nord Axis перепродала її компанії Petrokim Trading з ОАЕ. Та - продала сировину індійській Mangalore Refinery & Petrochemicals за $82. Так у дорозі нафта здорожчала на $35 за барель.

У 2024 році рф планує збільшити військові витрати майже на 70%, досягнувши рекордного бюджету на війну - понад 100 мільярдів доларів. Прибутки від енергоресурсів - кажуть аналітики - дозволять росії витрачати гроші на війну без додаткового фінансового навантаження. Те ж саме заявляють у Кремлі.

володимир путін, президент рф, країни-агресора:

Загалом у нас стабільна, стійка ситуація. Ми подолали всі проблеми, які виникли після введення проти нас санкцій, і почали наступний етап розвитку, на новій основі. Тому сказати, що ми витрачаємо занадто багато грошей на зброю, але забули про масло, це неправда.

США та ЄС намагаються протидіяти російським схемам. Минулого місяця Міністерство фінансів США вперше оштрафувало два танкери за порушення санкційного режиму. Також у Білому домі готують додаткові заходи, щоб змусити трейдерів торгувати за правилами, а росію - більше платити. Тим часом ЄС планує представити 12-й пакет санкцій проти росії наступного тижня. І там теж обіцяють - нафтові санкції посилити.