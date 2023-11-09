"Немає про що говорити з росією ": Подоляк заперечив переговори Києва з Москвою (відео) [ Редагувати ]
росії потрібна лише капітуляція України та збереження за собою хоча б частини окупованих територій, тому вона свідомо вкидає у ЗМІ тезу про те, що Україна виснажені і готова до переговорів. Це не так - жожних переговорів з країною-агресором не ведеться.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк.
"Немає ніяких переговорів, жодні переговорні майданчики сьогодні не сконструйовані. Безумовно, немає про що говорити з росією, тому що росія не хоче переговорів, росія хоче залишитись на окупованих територіях, щоб частково Україна капітулювала.
Тобто щоб війна перейшла в затяжний формат, щоб знизилась інтенсивність ведення бойових дій, щоб росія могла інвестувати гроші в мілітарну складову своєї економіки. І безумовно, у рамках цього це не про переговорний процес.
Тут я перейду до позиції президента України, який чітко фіксує: жодних переговорів сьогодні не може бути, тому що вони не інтересах України.
І наші партнери свідомі того, також розуміють ризики несправедливого фіналу цієї війни... На переговорному процесі ніхто не наполягає, окрім самої росії, яка витрачає шалену кількість грошей, щоб розміщати публікації щодо того, що можливо, якісь переговорні процеси потрібні", - заявив Подоляк.
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