Продовжувати підтримку України та запроваджувати ще жорсткіші санкції проти росії - навіть попри загострення на Близькому Сході. Про це домовилися міністри країн Великої Сімки. У Японії українському питанню приділили чимало часу й запросили до обговорення нашого міністра закордонних справ.

Чим надалі допомагатимуть Києву найбагатші країни світу - розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька.

Чергова зустріч міністрів Великої Сімки відбулася в Японії. Ця країна зараз головує в G7 і саме вона визначає порядок денний засідань. Почали саміт із обговорення загострення на Близькому Сході. Глави закордонних відомств США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Канади, Японії та ЄС приділили чимало уваги ізраїльській війні.

Тим не менше, на українське питання виділили одразу дві сесії. На першій - міністри обговорили нинішній стан справ в Україні та висловили свої прогнози розвитку ситуації. А на другу - запросили міністра закордонних справ України, щоправда, віртуально. Господарка саміту - міністерка закордонних справ Японії заявила, що щиро поважає мужність, терплячість та єдність українського народу протягом цих року та дев'яти місяців. Йоко Камікава також наголосила, що продовжувати непохитну підтримку України особливо важливо тепер - на тлі подій на Близькому Сході.

Йоко Камікава, міністерка закордонних справ Японії:

Швидке припинення російського вторгнення в Україну залишається пріоритетом для Великої сімки, і ми будемо підтримувати Україну в усіх аспектах, включаючи дипломатичні, гуманітарні, фінансові та безпекові, стільки, скільки буде потрібно.

Ентоні Блінкен, держсекретар США:

Україна може на нас розраховувати. Щоб поставити Україну на міцний фундамент наступного року, ми повинні допомогти Україні зробити чотири речі одночасно. По-перше, допомогти продовжувати боротьбу, щоб повернути свою територію. По-друге, створити військові сили світового рівня, щоб забезпечити максимальне стримування в довготривалій перспективі, і дати зрозуміти президенту путіну, що він не переживе України і не переживе всіх прихильників України. Двадцять вісім країн взяли на себе конкретні зобов'язання приєднатися до нас у побудові української бойової сили для майбутнього. По-третє, дати старт економічному відновленню та зростанню та принести українцям більше надії та можливостей. І по-четверте, прискорити процес реформ, щоб прискорити шлях України до Європейського Союзу та залучити інвестиції. Усі ці кроки покликані допомогти Україні міцно стати на ноги.

Обговорювали на саміті також відбудову України. Зокрема, залучення приватного сектору до середньо- та довгострокового відновлення. Для зацікавлення японського бізнесу до цього процесу, Токіо проведе Японсько-українську конференцію на початку наступного року.

А ще Міністри Великої сімки наголосили на необхідності просування "формули миру" разом з іншими міжнародними партнерами. Та пообіцяли не розморожувати російські активи, до поки москва не компенсує всі збитки Україні. Не оминули увагою й питання санкцій.

Країни G7 посилюють координацію, щоби обмежити доступ рф до критично важливих товарів та технологій, а також, щоби запобігти ухилянню від санкцій. Міністри пообіцяли й надалі тиснути на росію новими обмеженнями. І Велика Британія тут вже виконала обіцянку. До чорного списку додала 29 компаній та осіб, які пов'язані з видобутком золота і нафти. Також під санкції потрапили компанії, які допомагають рф обходити західні обмеження. Це, зокрема, дубайський офіс нафтового трейдера Paramount Energy. Лондон звинувачує його в обманних методах перевезень та непрозорій структурі власності, які росія використовує для пом'якшення удару від санкцій. Мова йде про участь у так званому "тіньовому флоті рф", коли російську нафту перевозять через компанії різних країн, щоби заплутати сліди і продати в обхід західних обмежень.

Із заяви міністра закордонних справ Великої Британії Джеймса Клеверлі:

Сьогоднішні санкції вдарять по тих, хто надав допомогу путіну, допомагаючи йому зменшити вплив наших санкцій на російські золото та нафту - два найважливіші джерела доходів російської військової машини. Викорінюючи і закриваючи ці шляхи обходу, ми продовжимо блокувати путіна і подбаємо про те, щоб його військові зусилля в Україні закінчилися провалом.

Санкції вже позбавили путіна понад 400 млрд доларів, запевняє британський міністр. Мовляв, це означає менше грошей на фінансування незаконного вторгнення в Україну. Лондонський чорний список вже складається із понад 1800 осіб та компаній, з них - 129 олігархів, наближених до кремля.