Ніколи знову. В Німеччині згадують сумну дату - річницю єврейських погромів, які увійшли в історію як "ніч битого скла" і стали початком систематичного переслідування євреїв у Третьому Рейху. Цього року ця дата стала приводом поговорити про ріст антисемітських настроїв в країні та боротьбу з ними. Тетяна Логунова - продовжить.

В центральній синагозі Берліна - усе вище керівництво держави. Лідери сучасної Німеччини із соромом згадують події, що сталися 85 років тому. У ніч з 9-го на 10 листопада 1938-го нацистською Німеччиною прокотилася хвиля єврейських погромів.

Нацисти палили синагоги та грабували магазини. Євреїв вбивали, калічили або заарештовували, щоб відправити в концтабори. Формальним приводом для погромів стало вбивство в Парижі - там польський єврей Гершель Гриншпан, родину якого вислали з Німеччини, застрелив німецького дипломата Ернста фон Рата. Наступного дня нацистська газета Völkischer Beobachter опублікувала заклик до погромів, які стали початком систематичного переслідування євреїв і предвісником Голокосту.

У цей день в Німеччині завжди загадували минуле. Цього року більше говорять про сучасність.

У Європі - сплеск антисемітських настроїв, що нагадує деякі найпохмуріші часи історії. Це оцінка Єврокомісії, фахівці якої зібрали і проаналізували усі інциденти на ґрунті ненависті до євреїв, що сталися після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль. В заяві згадані Франція, Австрія, Іспанія та … Німеччина. Країна, яка визнала відповідальність за Голокост, оголосила безпеку Ізраїлю однією із основ своєї державної доктрини і десятиліттями боролася з найменшими проявами антисемітизму.

Спроби підпалу синагог, напади на єврейські установи та антисемітські гасла, які лунають на несанкціонованих пропалестинських мітингах. За останній місяць в Німеччині зафіксували більше двох тисяч правопорушень на ґрунті ненависті до євреїв. Це загроза нового масштабу - кажуть фахівці.

Фелікс Кляйн, уповноважений уряду Німеччині по боротьбі з антисемітизмом:

Від 7-го жовтня ми бачимо таку ненависть до євреїв, якої в Німеччині не було десятиліттями. У моїх бесідах з євреями протягом останніх кількох тижнів червоною ниткою проходять два ключові слова: зневіра і страх.

Ніколас Лелле, експерт фундації, що займається боротьбою з антисемітизмом:

Ми переживаємо нову хвилю антисемітизму. Протягом останнього місяця ми бачили, як на будинках в Німеччині малювали зірки Давида, як жбурляли пляшки із запальною сумішшю в синагоги, як оскверняли єврейські кладовища. Ми чули, як євреям бажали смерті на демонстраціях. Не будемо обманювати себе, рівень загрози вкрай високий.

Якщо раніше побутова ксенофобія була ознакою приналежності до німецьких ультра-правих, то тепер експерти говорять про "імпортований" антисемітизм. Який до сучасної Німеччини завезли мігранти з арабських країн.

Беате Кюппер, соціолог:

На сьогоднішній день майже немає досліджень, які б дозволяли робити заяви про специфічний антисемітизм серед мусульман-мігрантів. Але з огляду на інформацію, яку ми маємо, певні висновки зробити можна. Так, антисемітизм набагато більш поширений серед мігрантів, зокрема серед мусульман.

Боротьбу з антисемітизмом - німецький уряд вже оголосив одним із своїх пріоритетів. "Ніколи знову" - мало не щодня повторюють канцлер Шольц та президент Штайнмаєр.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Я глибоко обурений тим, як після 7-го жовтня антисемітизм та ненависть поширюються в інтернеті, соціальних мережах, у всьому світі та, що особливо ганебно, тут, у Німеччині. Німці вчинили Голокост, злочин проти людства. Тому наше "ніколи знову" має бути непорушним. Німеччина буде захищати єврейське життя скрізь і завжди.

Франк-Вальтер Штайнмайєр, президент Німеччини:

Кожен, хто живе в Німеччині, повинен знати про Освенцім і про нашу відповідальність, яка стоїть за цим словом. Захист єврейського життя в Німеччині є не тільки обов'язком держави, а й громадянським обов'язком. Це стосується кожного, хто живе в нашій країні.

Самих лише закликів замало. Тож уряд планує посилити покарання за правопорушення на ґрунті антисемітизм та внести правки до закону про громадянство. Антисемітам не даватимуть німецькі паспорти, а у разі, якщо у порушників вже є подвійне громадянство - німецьке забиратимуть.