Нещасний випадок чи вбивство: що стало причиною загибелі помічника Залужного [ Редагувати ]
Нещасний випадок чи вбивство? Що стало причиною загибелі помічника Валерія Залужного - Геннадія Частякова? В цьому намагаються розібратися слідчі ДБР. Нині правоохоронці розглядають 4 версії.
Тож як пакунок із вибухівкою опинився у руках фактично правої руки головнокомандувача наших Збройних сил? Розповість Єлизавета Яковлева.
Кадри, зроблені одразу після трагедії. 6-го листопада Геннадій Частяков, відсвяткувавши 39-річчя на роботі, повернувся додому, до села Чайки недалеко від Києва. Став розбирати подарунки. В одній із коробок помічник головнокомандувача ЗСУ знайшов роковий сюрприз.
Всередині там знаходилася пляшка алкоголю та 6 гранат.
Деталі того, що сталося потім, - слідству ще належить з'ясувати. Є версія, що однин із боєприпасів узяв до рук син Частякова. Пролунав вибух. Чоловік загинув на місці. Двоє дітей отримали поранення.
Мар'яна Рева, речниця Міністерства Внутрішніх Справ:
Підліток знаходиться у важкому стані під наглядом лікарів. Будемо сподіватися, що все буде добре. Також дитина, дівчинка, отримала незначні ушкодження. З нею все добре, але, на жаль, ця трагедія надовго залишиться у психологічних травмах дітей.
Майже одразу на те, що сталося, відреагував Валерій Залужний. Головнокомандувач висловив співчуття родині загиблого.
З початку повномасштабного вторгнення Геннадій був для мене надійним плечем, повністю присвятивши своє життя Збройним Силам України і боротьбі з російською агресією.
Поліція відкрила кримінальне провадження. А згодом передала справу до Державного Бюро Розслідувань. Правоохоронці разглядають 4 версії трагедії. Не виключають і можливості умисного вбивства.
Тетяна Сап'ян, речниця ДБР:
Основна версія - це те, що трапився нещасний випадок внаслідок неправильного поводження з вибуховим пристроєм. Ще ще 3 версії. Друга версія - це те, що могло статися умисне вбивство та завершений замах на вбивство - Чистякова та членів його родини, завуальоване під ненавмисне вбивство, який був зроблений на замовлення спецслужб росії з метою дестабілізації військово-політичної ситуації в країні. Це могла бути помста, це могли бути ревнощі зі сторони колег по службі.
Офіцеру, який зробив Геннадію Чистякову смертельний подарунок, сьогодні оголосили про підозру. Йому загрожує до 7-ми років в'язниці.
Ольга Чиканова, спікер Державного Бюро Розслідувань:
Встановлено, що офіцер набув без відповідного на це дозволу 8 ручних універсальних наступально-оборонних гранат. Цими діями офіцер фактично вчинив збут вибухових пристроїв. Ще 2 гранати він продовжив зберігати у шафі свого робочого кабінету, де вони були вилучені представниками правоохоронних органів. Офіцеру повідомлено підозру у придбанні, зберіганні, носінні та збуті вибухових пристроїв без відповідного дозволу. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.
Є ще одна версія - замах на вбивство, але не самого Частякова, а іншого українського офіцера. Втім слідчі на даному етапі схиляються до того, що помічник Валерія Залужного загинув через нещасний випадок. І ось чому! Боєприпас DM-51, який отримав у подарунок Геннадій Чистяков, - німецького виробництва. І попри свою ефективність на фронті дуже схожий на іграшку!
Сергій "Флеш", військовий експерт:
Вона повністю пластмасова. Вона виглядає як іграшка. Напевно, стороння людина подумала б, що це сувенір. Тут проблема в тому, що вона спеціально так зроблена, що якщо ви висмикнете чеку, вона просто мовчки лежатиме і просто вибухне через 4 секунди. Тож це дуже небезпечна штука.
Крапку у справі ще ставити дуже рано, кажуть слідчі. Зокрема, треба перевірити, чи не присутній у цій трагедії кремлівський слід.
по темі
6 листопада майор Частяков святкував день народження і колега (старший помічник головнокомандувача ЗСУ полковник Тимченко - ред.) подарував йому дерев’яну коробку, куди поклав пляшку віскі та 6 гранат. Про це військовий зізнався поліції. При цьому він попередив іменинника, вручаючи подарунок, що всередині знаходяться бойові гранати
Він - один із загиблих бійців 128 бригади. Провести в останню путь ужгородця, ветерана АТО, прийшло кількасот жителів. Яким Сергій залишиться у памʼяті людей - розкаже Мар'яна Мартин.
Немає жодного конфлікту між президентом України Володимиром Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним чи розколу серед військово-політичного керівництва України. Це одна з чотирьох головних пропагандистських ідей фікс росії в останні тижні
Чоловіки патрулювали територію, фіксували пересування росіян та передавали інформацію ураїнським військовим. А коли ворог спробував зайти в село, попри нерівні сили, Василь разом з однодумцями чинив супротив.
Внаслідок вибуху гранати у себе вдома загинув помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Геннадій Частяков. Трагедія сталася у селі Чайки під Києвом