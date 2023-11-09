Нещасний випадок чи вбивство? Що стало причиною загибелі помічника Валерія Залужного - Геннадія Частякова? В цьому намагаються розібратися слідчі ДБР. Нині правоохоронці розглядають 4 версії.

Тож як пакунок із вибухівкою опинився у руках фактично правої руки головнокомандувача наших Збройних сил? Розповість Єлизавета Яковлева.

Кадри, зроблені одразу після трагедії. 6-го листопада Геннадій Частяков, відсвяткувавши 39-річчя на роботі, повернувся додому, до села Чайки недалеко від Києва. Став розбирати подарунки. В одній із коробок помічник головнокомандувача ЗСУ знайшов роковий сюрприз.

Всередині там знаходилася пляшка алкоголю та 6 гранат.

Деталі того, що сталося потім, - слідству ще належить з'ясувати. Є версія, що однин із боєприпасів узяв до рук син Частякова. Пролунав вибух. Чоловік загинув на місці. Двоє дітей отримали поранення.

Мар'яна Рева, речниця Міністерства Внутрішніх Справ:

Підліток знаходиться у важкому стані під наглядом лікарів. Будемо сподіватися, що все буде добре. Також дитина, дівчинка, отримала незначні ушкодження. З нею все добре, але, на жаль, ця трагедія надовго залишиться у психологічних травмах дітей.

Майже одразу на те, що сталося, відреагував Валерій Залужний. Головнокомандувач висловив співчуття родині загиблого.

З початку повномасштабного вторгнення Геннадій був для мене надійним плечем, повністю присвятивши своє життя Збройним Силам України і боротьбі з російською агресією.

Поліція відкрила кримінальне провадження. А згодом передала справу до Державного Бюро Розслідувань. Правоохоронці разглядають 4 версії трагедії. Не виключають і можливості умисного вбивства.

Тетяна Сап'ян, речниця ДБР:

Основна версія - це те, що трапився нещасний випадок внаслідок неправильного поводження з вибуховим пристроєм. Ще ще 3 версії. Друга версія - це те, що могло статися умисне вбивство та завершений замах на вбивство - Чистякова та членів його родини, завуальоване під ненавмисне вбивство, який був зроблений на замовлення спецслужб росії з метою дестабілізації військово-політичної ситуації в країні. Це могла бути помста, це могли бути ревнощі зі сторони колег по службі.

Офіцеру, який зробив Геннадію Чистякову смертельний подарунок, сьогодні оголосили про підозру. Йому загрожує до 7-ми років в'язниці.

Ольга Чиканова, спікер Державного Бюро Розслідувань:

Встановлено, що офіцер набув без відповідного на це дозволу 8 ручних універсальних наступально-оборонних гранат. Цими діями офіцер фактично вчинив збут вибухових пристроїв. Ще 2 гранати він продовжив зберігати у шафі свого робочого кабінету, де вони були вилучені представниками правоохоронних органів. Офіцеру повідомлено підозру у придбанні, зберіганні, носінні та збуті вибухових пристроїв без відповідного дозволу. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Є ще одна версія - замах на вбивство, але не самого Частякова, а іншого українського офіцера. Втім слідчі на даному етапі схиляються до того, що помічник Валерія Залужного загинув через нещасний випадок. І ось чому! Боєприпас DM-51, який отримав у подарунок Геннадій Чистяков, - німецького виробництва. І попри свою ефективність на фронті дуже схожий на іграшку!

Сергій "Флеш", військовий експерт:

Вона повністю пластмасова. Вона виглядає як іграшка. Напевно, стороння людина подумала б, що це сувенір. Тут проблема в тому, що вона спеціально так зроблена, що якщо ви висмикнете чеку, вона просто мовчки лежатиме і просто вибухне через 4 секунди. Тож це дуже небезпечна штука.

Крапку у справі ще ставити дуже рано, кажуть слідчі. Зокрема, треба перевірити, чи не присутній у цій трагедії кремлівський слід.