"Щодня йдуть наради та консультації": Подоляк заперечив конфлікт між Зеленським і Залужним (відео) [ Редагувати ]
Немає жодного конфлікту між президентом України Володимиром Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним чи розколу серед військово-політичного керівництва України. Це одна з чотирьох головних пропагандистських ідей фікс росії в останні тижні.
Військове та політичне керівництво України перебуває в постійному ефективному спілкуванні на різних майданчиках - Ставка, Військовий кабінет - та вкрай зацікавлене в застосуванні максимально дієвих технологій знищення російського окупаційного угруповання...
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк.
"Це не можливо! Це не можливо сьогодні, тому що щодня у нас ідуть військові кабінети, у нас Ставка, селектори щодо забезпечення армії. Іде постійно спілкування на рівні Головнокомандувача, на яких ідуть консультації щодо того, щоб армія мала все необхідне з урахуванням етапу війни, які види технологічної зброї потрібні.
Друга складова - які потрібно вносити корективи з урахуванням того, що росія накопичує по лінії фронту. Третя складова, що необхідно робити для того, щоб наші партнери продовжували підтримувати в тому чи іншому вигляді Україну. Тобто немає жодних мотивів для того, щоб між військовим і політичним керівництвом був не те що розкол, а навіть непорозуміння.
Це не можливо на цьому етапі війни, тому що і ми, і політичне, і військові керівництво свідоме тог, що в цій війні немає сьогодні компромісу заради якого можна було про щось домовитися з російською федерацією", - заявив Подоляк.
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