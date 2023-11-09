Немає жодного конфлікту між президентом України Володимиром Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним чи розколу серед військово-політичного керівництва України. Це одна з чотирьох головних пропагандистських ідей фікс росії в останні тижні.

Військове та політичне керівництво України перебуває в постійному ефективному спілкуванні на різних майданчиках - Ставка, Військовий кабінет - та вкрай зацікавлене в застосуванні максимально дієвих технологій знищення російського окупаційного угруповання...

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк.

"Це не можливо! Це не можливо сьогодні, тому що щодня у нас ідуть військові кабінети, у нас Ставка, селектори щодо забезпечення армії. Іде постійно спілкування на рівні Головнокомандувача, на яких ідуть консультації щодо того, щоб армія мала все необхідне з урахуванням етапу війни, які види технологічної зброї потрібні.

Друга складова - які потрібно вносити корективи з урахуванням того, що росія накопичує по лінії фронту. Третя складова, що необхідно робити для того, щоб наші партнери продовжували підтримувати в тому чи іншому вигляді Україну. Тобто немає жодних мотивів для того, щоб між військовим і політичним керівництвом був не те що розкол, а навіть непорозуміння.

Це не можливо на цьому етапі війни, тому що і ми, і політичне, і військові керівництво свідоме тог, що в цій війні немає сьогодні компромісу заради якого можна було про щось домовитися з російською федерацією", - заявив Подоляк.