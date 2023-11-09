Закарпаття прощається із загиблим Героєм Сергієм Кузнєвим. Він - один із загиблих бійців 128 бригади. Провести в останню путь ужгородця, ветерана АТО, прийшло кількасот жителів. Яким Сергій залишиться у памʼяті людей - розкаже Мар'яна Мартин.

Ужгород зупинився. Стоять автомобілі. Перехожі - на колінах. Їде скорботний кортедж - місто прощається із своїм героєм Сергієм Кузнєвим.

Ще не так давно він знімав Закарпаття із висоти пташиного польоту, працював над створенням позитивного іміджу Ужгорода. Виховував доньку, кохав дружину, а ще любив свою країну. На стільки сильно, що військовим пробув майже половину свого дорослого життя.

Сергій Чорний - побратим Сергія Кузнєва:

Це була надзвичайно мужня, хороша, турботлива, відповідальна людина. Завжди відносився до всіх бійців з повагою. Людина, яка вміла мотивувавти, людина, яка находила до людей різні підходи. На жаль, Україна втрачає самих кращих своїх синів.

Він служив у ЗСУ майже 10 років. У 2013 році, після звільнення у запас, заснував власну справу. Але за рік - її залишив і пішов захищати Україну в АТО. Був учасником боїв під Дебальцево. Працював у команді Міністерства у справах ветеранів. З перших днів широкомасштабної російської агресії Сергій Кузнєв знову долучився до лав Збройних Сил. Став заступник командира батареї з морально-психологічного забезпечення, 128-ї гірсько-штурмової бригади. Побратими пам'ятають Сергія зваженим, сміливим та веселим воїном. А близькі - надійним другом.

Лілія Лукеча - волонтерка:

Сергій - та людина, на яку ти можеш покластися на 100 відсотків. Тобто у тебе не виникає навіть жодного сумніву. Людина-вчитель, у нього дуже багато чого можна було навчитися. Не проливала так сліз, відколи війна 30-го числа, він ще був тут, у мене було день народження, він подзвонив. Це його останній подарунок, і Містер Дрон - це він.

Містер Дрон - такий позивний дали Сергію. Бо з камерою той був не розлучним - як вдома, так і на війні. 1-го листопада, перебуваючи у відпустці, Сергій відзняв це відео:

Я втілив у життя свою мрію і під час відпустки посадив 450 ягідних кущів, це буде невеличкий .. на майбутнє.

А 3-го листопада, його не стало.

Трагічно загинув на Запорізькому напрямку. Російська ракета поцілила по військових 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Їх зібрали для урочистостей до Дня ракетних військ та артилерії. В його останню дорогу через все місто провели рідні, близькі та знайомі.

Руслан - товариш Сергія:

Сергій назавжди запамʼятається дуже світлою і дуже доброю людиною, готовою зробити все для когось.

До останнього подиху Сергій залишався вірним військовій присязі та народу України. Віддав заради перемоги своє життя. І памʼять про нього - буде жити вічно у серцях українців.