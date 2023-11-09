Польські страйкарі кажуть, стоятимуть на кордоні, поки їх не почує влада.

Майже 2 тисячі вантажівок заблоковані на в'їзд в Україну. Великі черги утворилися біля трьох пунктів пропуску. Від вчора польські перевізники розпочали блокування також виїзду на територію ЄС із одного із пунктів пропуску на Львівщині.

Наша кореспондентка Христина Гашенко побувала у Польщі та поспілкувалася із водіями та протестувальниками. Про ситуацію по той бік українського кордону - в ексклюзивному репортажі.

На узбіччі польської автотраси вишукувались українські вантажівки. На шляху додому машини розгятлися на майже 20 кілометрів.

Христина Гашенко, кореспондентка:

Зараз я знаходжуся біля пункту пропуску Гребене - Рава-Руська. У черзі тут понад 4 сотні вантажівок. Українські водіі у своїх фурах живуть третю добу.

До України польські протестувальники пропускають щогодини одну вантажну фуру та 2 із продуктами, які швидко псуються. Без черги проїжджають водії із гуманітарною допомогою та небезпечними вантажами. А також автобуси та легковики.

У черзі і Максим. Везе в одну із українських лікарень медпрепарати.

Максим, водій вантажівки:

Я не скажу, що це небезпечно стояти, бо це медикаменти, це не є небезпечний вантаж. Але це є ліки. Хтось їх може потребувати. Я їхав на браму, сказали, що проїжджаю. Поляки сказали, що не проїжджаю, що це не пов'язано із життям і смерті, що це не є кров. І мене розвернули назад.

В українських водіїв у черзі закінчуються харчі. Кажуть, знали про страйк, але не думали, що так надовго.

Плитка, остався один балончик і то десь пів балончика. Їсти немає на чому готовити. Холодильник уже. Дивіться, що у мене там осаталося. Яйця там 2 штучки, кусочок колбаси, паштетів, більше немає нічого. Води також немає.

Водії розповідають, польські страйкарі пропонували їм їжу. Втім, українці від продуктів колег - відмовилися.

Микола Рябошапко, водій вантажівки:

Вони питаються нас не пустить додому. І я ще потом піду на колінах просить їсти чи води. Та я ніколи в житті не позволю собі.

Від учора на польській дорозі утворилася нова черга вантажівок. Страйкарі заблокували проїзд для українських фур, які прямують до Європи. Стоять і бензовози. Водії припускають, через блокування в Україні може поменшати пального на заправках.

Ігор, водій вантажівки:

Ясно діло зменшиться. Якщо одна машина в місяць зробила 3-4 ходки, а зараз 1-2, то чим возити? Тільки автомобільний транспорт возить нафтопродукти.

Щогодини у черзі вантажівок лише більшає. Щоб зменшити навантаження на польській дорозі та потрапити додому - українські водії організували перемовини із страйкарями.

Дмитро, водій вантажівки:

Розмовляли, щоб домовитися, щоб було хоч 5 машин в годину, ну щоб пропускали, вони не хочуть. Потім, щоб 2 машини, а вони сказали: так як було, так і буде.

Польські перевізники блокують проїзд неподалік самого пункту пропуску. На узбіччі - намет. Там водії харчуються. Кажуть, зміну міняють що 10-12 годин. На дорозі розмістили 7 фур із плакатами про свої вимоги. Зокрема, скасувати електронну чергу для польських порожніх вантажівок, які виїжджають із України та скасувати спрощені міжнародні правила перевезень для українських перевізників. Кажуть, саме через спрощену процедуру - українці створили конкуренцію на ринку.

Станіслав, польський перевізник:

Ваші перевізники приїжджають до нас порожніми і вантажать у нас за пів ціни, як ми вантажили. Це неправильно. Іде проїздом в Люблін і вантажить в Нідерланди. Платять штрафи, їдуть далі і грузять.

Антон, водій вантажівки:

Ми не маємо права перевозити вантажі між країнами Європи. Ми не маємо права їхати із Польщі в Литву в Німеччину. Це називається саботаж. Ось і все. Тобто ми вивозимо вантаж з України, який Україна зробила у Європу і з Європи забираємо свій вантаж і веземо в Україну. На тому крапка.

Ми контейнера возимо. У нас в Одесі заблоковані порти, контейнера усі пішли Румунія, Польща , Голландія і Германія, і ми вивозимо свої контейнера, яке може буть, що ми у них забираємо роботу.

За такий простій у Польщі українським водіям грошей компанія-перевізник не платить.

Вадим, водій вантажівки:

- Ніхто нам за це не платить. Ми стоїмо як в заложниках. - Тобто ви можете залишиться без роботи? - Так. однозначно.

Польські страйкарі кажуть, стоятимуть на кордоні, поки їх не почує влада. Наразі їхні представники ведуть перемовини із міністерством транспорту. З українського боку розблокуванням кордону займається міністерство громад.

Христина Гашенко, кореспондентка:

За інформацією ми звернулися до міністерства з розвитку громад. Втім там повідомили - поки тривають перемовини, жодних коментарів. Тому скільки ще чекати українським перевізникам у черзі - наразі не відомо.

Тим водіям, яким пощастило уже потрапити в Україну після 3-денного простою, своїх емоцій не приховують. Кажуть, раді, що на рідній землі.

- Радий, ну радий. - Поїдете ще до Польщі? - Поїдемо, куда нам діваються.

Тепер українські водії розмірковують - як заїхати до Польщі через незаблоковані пункти пропуску. А таких по Україні лишилося всього два.