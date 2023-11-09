Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення поповнила Перелік аудіовізуальних медіа-сервісів та сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресора ще 16-ма сервісами, більшість з яких є піратськими онлайн-кінотеатрами. Про це повідомила пресслужба Наглядової ради.

За результатами моніторингу і вивчення матеріалів регулятор дійшов висновку, що вони відповідають вимогам розділу ХІ Закону України "Про медіа" і не можуть транслюватися в Україні.

До Переліку були внесені такі медіасервіси:

24ТВ (24TV)

Амедиатека (Amediateka)

Baskino

Filmix

HD REZKA

KINOGO

Kinokrad

Kinotochka

KinoZapas

Kion

Viju

ГидОнлайн

Лайм HD TV - бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV)

Смотрёшка (Smotreshka)

Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain)

Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno)

Підставами для заборони стали невідповідність структури власності цих суб’єктів і/або їх повна чи переважна спрямованість на територію та аудиторію держави-агресора. Тож ці сервіси можуть використовуватися для поширення російської пропаганди. Було, зокрема, з’ясовано таке:

для надання доступу до cервісу використовується доменне ім’я з рф;

як мова інтерфейсу використовується за замовчуванням державна мова держави-агресора - російська;

правила користування і політика аудіовізуальних медіасервісів на замовлення базуються на національному законодавстві держави-агресора;

розміщена рекламна інформація спрямована на аудиторію держави-агресора;

пропонується доступ для перегляду іноземних лінійних медіа, поширення яких на території України обмежується відповідно до вимог статті 121 Закону "Про медіа";

надається доступ на території України до програм, одним із учасників яких є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці тощо.

Національна рада поінформує визначені законом інституції для вжиття ними "заходів реагування відповідно до компетенції". Тож найближчим часом їх буде заблоковано.

У липні до списку заборонених сервісів внесли російський OTT-сервіс IVI та онлайн-кінотеатр Tvigle. У вересні було додано ще чотири сервіси: Premier, Start, More.tv та Okko.

Отже, станом на сьогодні до переліку сервісів держави-агресора внесено 22 медіасервіси.

Нагадаємо, в інтерв'ю Яніні Соколовій від 4 листопада скандальна націоналістка й колишня народна депутатка Ірина Фаріон заявила, що в Україні "немає російськомовного населення, є українці і є кацапи".