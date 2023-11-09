Нацрада заборонила 16 кіносайтів і відеосервісів через зв'язок з рф [ Редагувати ]
Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення поповнила Перелік аудіовізуальних медіа-сервісів та сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресора ще 16-ма сервісами, більшість з яких є піратськими онлайн-кінотеатрами. Про це повідомила пресслужба Наглядової ради.
За результатами моніторингу і вивчення матеріалів регулятор дійшов висновку, що вони відповідають вимогам розділу ХІ Закону України "Про медіа" і не можуть транслюватися в Україні.
До Переліку були внесені такі медіасервіси:
- 24ТВ (24TV)
- Амедиатека (Amediateka)
- Baskino
- Filmix
- HD REZKA
- KINOGO
- Kinokrad
- Kinotochka
- KinoZapas
- Kion
- Viju
- ГидОнлайн
- Лайм HD TV - бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV)
- Смотрёшка (Smotreshka)
- Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain)
- Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno)
Підставами для заборони стали невідповідність структури власності цих суб’єктів і/або їх повна чи переважна спрямованість на територію та аудиторію держави-агресора. Тож ці сервіси можуть використовуватися для поширення російської пропаганди. Було, зокрема, з’ясовано таке:
- для надання доступу до cервісу використовується доменне ім’я з рф;
- як мова інтерфейсу використовується за замовчуванням державна мова держави-агресора - російська;
- правила користування і політика аудіовізуальних медіасервісів на замовлення базуються на національному законодавстві держави-агресора;
- розміщена рекламна інформація спрямована на аудиторію держави-агресора;
- пропонується доступ для перегляду іноземних лінійних медіа, поширення яких на території України обмежується відповідно до вимог статті 121 Закону "Про медіа";
- надається доступ на території України до програм, одним із учасників яких є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці тощо.
Національна рада поінформує визначені законом інституції для вжиття ними "заходів реагування відповідно до компетенції". Тож найближчим часом їх буде заблоковано.
У липні до списку заборонених сервісів внесли російський OTT-сервіс IVI та онлайн-кінотеатр Tvigle. У вересні було додано ще чотири сервіси: Premier, Start, More.tv та Okko.
Отже, станом на сьогодні до переліку сервісів держави-агресора внесено 22 медіасервіси.
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