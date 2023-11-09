З 1-го грудня змінюються правила обліку та ввезення гуманітарної допомоги. Волонтерські організації повинні будуть зареєструватись на платформі "Автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги", внести інформацію про кожну партію гумдопомоги, провести інвентаризацію, а потім звітувати про розподіл допомоги з актами прийому-передач. І чи не головне, якщо на кордоні митники з'ясують, що гуманітарки менше або більше від заявленої кількості, вони матимуть право вантаж не пропустити до України.

Наша кореспондентка Олена Мендалюк поспілкувалася з волонтерами з Дніпра, які постачають допомогу і цивільним, і військовим. Отже чому вже з початку зими вони не зможуть екстрено закривати запити по медицині і чому виступають проти таких ініціатив уряду - розкажемо далі.

Волонтери збирають чергову допомогу військовим на Донецькому напрямку. Серед нагальних запитів - медичні засоби та препарати.

Євген Тузов - волонтер:

Це все медичний вантаж, який поїде до Донецької області у декілька медичних закладів, таких як стаціонарні, там є і пересувні шпиталі. Це все буде намагатися там врятувати життя, зберегти його.

Та вже з першого грудня допомагати медикам рятувати життя на передовій волонтери швидше за все не зможуть, розповідає Євгеній. Все через урядову постанову, яка змінює правила передачі гуманітарки, зокрема з-за кордону.

Вони мені кажуть, у нас є там деяка кількість перев'язок, санітайзерів, пеленки операционні. В мене по нових правилах, вже має бути запит. Волонтери не зможуть зробити так званий запас.

Нині ж завдяки таким запасам медичних препаратів волонтери закривають екстрені запити бійців. Як забезпечувати потреби цивільних на тих же прифронтових та деокупованих територіях - теж не зрозуміло.

Тут дитячий одяг і на маленьких є, й на не дуже. На рочків 5-7. На дівчат, на хлопців. Ось це рочків на 3-4. Це жіноче. Мабуть, туніка або футболка.

Вероніка перебирає одяг на складі. Вже незабаром ці речі відвезуть до Костянтинівки, але чи збирати у місцевих запити на зиму дівчина не знає, бо каже, за новими правилами, теплі речі дійдуть до людей влітку.

Вероніка Собко - волонтерка:

Це буде важко, бо спочатку потрібно буде з людей зібрати запит на якусь одежу. Потім його передавати до якихось спонсорів, шукати їх, хто зможе це надати. Потім це узгоджувати через електронні записи, потім ці узгоджені запити відсилати їм, що вони вже можуть прислати. Потім це буде довго через кордон, бо там все дуже жорстко. І коли це дійде до людей? Вони можуть дати запит на зимню одежу, а це прийде вже під літо, а що робити зимою?

На прифронтові та деокуповані території волонтери возять і харчі. Вони одні з перших були у звільнених населених пунктах Харківщини та Херсонщини.

Ось у нас є такі набори з рису, з вермішелі, круп та каш. Ми з них готуємо продуктові набори. Збираємо для людей, які цього потребують. Консерви ось і рибні, і паштети.

Щодо продуктових наборів то тут взагалі - одна маленька помилка може стати фатальною.

Дмитро Шестаков - волонтер:

За новими правилами, якщо ми десь проглянемо термін дії якось продукту, то нас назавжди лишать можливості давати людям такі набори або просто продукти. В запарці, якщо треба багато наборів, ми збирали і 100 наборів за 5 годин, це можливо… можливо поклали якусь банку, але це дуже жорстко, бо ми ж не спеціально це зробили, я не думаю, що через це потрібно позбавляти нас можливості надавати ті ж набори людям.

Через нові правила, кажуть волонтери, обсяг гуманітарної допомоги скоротиться на 90 відсотків, а маленькі та середні волонтерські організації просто перестануть існувати.

Євген Тузов - волонтер:

Якщо тобі потрібно закрити якийсь запит - це 4 дії, ну 5. Зараз це 15-20. Терміни розширюються. Ти должден предугадать ситуацию за несколько месяцев. Яка у цьому логіка? Це спростить допомогу? Ні. Це укладнить життя волонтерам? Так. Це ускладнить життя військовим та цивільним? Так. І плюс виб'є дуже багато маленьких волонтерів. Це не про провірки. Що ви не знаєте про ті склади, які на гектарах знаходяться території, де гуманітарні вантажі миші поїли.

Через бюрократію постраждатимуть і цивільні, - зазначають волонтери.

Євген Тузов - волонтер:

Представте, йде деокупація. Як то було з Херсоном чи з Харківщиною. І ти сидиш і чекаєш скільки там - місяць, поки ось та вся бумажна волокита пройде. Ця постанова, якщо вона має бути. Вона має бути перероблена, структурно. Чим була погана перед тим постанова? Що, не треба було декларувати? Треба було декларувати. Ніяк не можна було подивитися? Можна подивитися.

"Подробиці" звернулись до Міністерства соціальної політики за коментарем. У відомстві зазначили, наразі нова система проходить тестування серед волонтерів. Також створена робоча група, яка вивчає зміни.

Назар Танасишин, заступник міністра соціальної політики України:

Наразі Міністерство соцполітики тестує цифрову платформу для ввезення та обліку гуманітарної допомоги. До тестування приєдналось близько 100 організацій, які вивчають як працює нова система, дають коментарі, пропозиції та зауваження. Також 3 листопада відбулась перша зустріч Робочої групи щодо напрацювання змін до нормативно-правових актів, що регулюють ввезення, облік та розподіл гуманітарної допомоги.

Найближчим часом Міністерство соцполітики пообіцяло проінформували громадськість щодо запровадження нових правил ввезення гуманітарної допомоги з 1 грудня. І розказати детально - як в нових умовах працювати волонтерам.