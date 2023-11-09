Воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні подовжено ще на 90 днів. Відповідні укази підписав Володимир Зеленський. Також Верховна Рада ухвалила закон щодо відстрочки від мобілізації для ще однієї категорії військовозобов'язаних.

Мова про співробітників ДСНС. Їх на фронт не відправлятимуть, оскільки в них багато роботи як в тилу, так і у прифронтових містах. Це і розмінування, і ліквідація наслідків обстрілів, евакуація населення та зведення укриттів. Йдеться в пояснювальній записці до документа.

Щодо ситуації на фронті. Росіяни попри великі втрати продовжують штурмувати Авдіївку. Кидають в бій піхоту і багато дронів. Бомбить ворог щоденно і Нью-Йорк - фронтове місто, де лінія оборони проходить прямо по околицях. Наслідки бойових дій - на власні очі там побачив наш воєнкор Руслан Смєщук.

За вікном авто проносяться розбиті авиабомбами вулиці. Горизонт постійно гримає вибухами. Це Нью-Йорк - фронтове місто, де лінія оборони проходить прямо по околицях. Навпроти - Горлівка, звідти постійно прилітають російські літаки та гелікоптери та стріляють некерованими ракетами.

Далі - піхом в окопи. Це важлива частина фронту.

Богдан, військовослужбовець ЗСУ:

Якщо противник заволодіє, чи окупує цю ділянку, під загрозою можуть опинитися населені пункти як Костянтинівка, той самий Торецьк, а далі там йде Дружківка та Краматорськ.

Але ЗСУ тут побудували таку оборону, що спробувавши її прорвати, та в прямому сенсі, вмившись кровʼю - росіяни перейшли до позиційних обстрілів.

Богдан, військовослужбовець ЗСУ:

Крайні штурмові діїї, що піхота рухалась, штурмувала - це було десь на початках повномасштабного вторгнення. Але Сили Оборони дали їм дуже сильний достойний - ну скажемо так урок - і більше вони сюди не сунуться.

Ось так - короткими серіями та одиночними пострілами Василь системно прострілює ворожі позиції. Кошмарить - як кажуть самі військові. Тут є напрямки по яким теоретично можуть підійти ворожі піхотні групи. От їх і прострілюють.

Схоже, що Василь любить зброю. Чоловік показує як він вдосконалив стандартний автомат.

Він весь звук вертає в зад. Тому приглушує праву більше сторону. Вперед звуку майже не йде. Чути хлопок. І вночі одиночними теж іскри не висікає.

А ще кулемет. Він - від однієї із країни-партнерів. Справжня машина смерті.

Василь, військовослужбовець ЗСУ:

Я працював і з російськими покемонами, він мені в роботі зручніший. В нього більш стабільна стрільба, не глушить особо від нього, кучність - чітко попадає. Немає шаленого разльоту - для роботи він ефективний.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Тут всі окопи перекриті не тільки маскувальними сітками, а ще і сіткою- рабицею, металевою сіткою, яка ловить ворожі дрони. Це досить простий, але ефективний захист.

Різноманітні сітки всюди - вимога сучасної війни. Коштують не багато, а життя рятують дуже ефективно. Останній ворожий дрон - на позиції прилетів зранку. Ось його залишки

Прилетіло недалеко від дуба. Тут деякі детальки понаходили, отам - порозліталося. Його, можливо, осколками зачепило, бо скиду не було - міна рванула і його розірвало.

Всередині ж спостережних постів - теж захист. Як от цей килим. Але вже від іншого, окопного ворога.

Андрій, військовослужбовець ЗСУ:

Мінімум сирості… Забезпечуємо, щоб не захворіти. Бо треба на позиції стояти постійно, а якщо захворієш - які ти будеш вести спостереження? Ти будеш втомлений і не будеш уважний такий як треба.

Це останній сонячний день - вже ввечері почнуться постійні та щільні дощі. Тож вояки поспішають доробити все до приходу багна та води.

Робимо підлогу, борти, щоб не обсипалося. Тут обложимо кирпичом, щоб воно тепла більше давало. Зверху тут решітку зробимо, щоб взуття сушити.

А невдовзі - всі ховаються по укриттях. В небі - ворожа авіація.

Руслан Смєщук, кореспондент:

О, сюди…прям зараз почули звук двигуна, в повітрі ворожий гелікоптер, тому заховалися бліндаж…зараз мабуть буде стріляти….о, пішов залп.

А далі - знову робота. Звертаємо увагу, що в бліндажах речі часто підвішують до стелі.

- А чого це всі речі вісять? - Щоб миші не забралися, і не погризли речі. - Ви їх вішаєте? - Так, на землі не можна нічого лишати. Тіки отак підвішувати, тому що вони в броніки забираються, в разгрузки, в спальники, в сумки - вони кругом залізуть.

Цієї осені - миші стали справжнім прокляттям окопів. Їх тисячі. Вони псують речі, обладнання, дроти. Коти - яких на позиціях зазвичай багато - не можуть впоратися.

Віктор, військовослужбовець ЗСУ:

Ми покупляли мишеловки, гранули сиплемо, пацан з літа почав боротися з ними, так в бліндажі 70 штук вбив тіки мишеловками. Стає холодно, от вони і лізуть в тепло.

В таких умовах фронт готується до холодів, та осінньої розпутниці.