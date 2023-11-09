Єврокомісія рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори з Україною про вступ до Євросоюзу за дотримання низки умов. Вже у грудні Європейська рада має ухвалити рішення про відкриття перемовного процесу з Україною. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив голова комітету ВР з питань правової політики Денис Маслов.

"Звіт Єврокомісії опублікований і він абсолютно позитивний. Щодо України є рекомендація Європейській Раді прийняти рішення та розпочати перемовний процес щодо вступу України до ЄС...

Я вважаю, що у грудні Європейська Рада прийме рішення про відкриття перемовного процесу з Україною. Далі ми вже перейдемо в формат перемовин щодо нашого вступу. Тобто ми перейдемо просто з розділу, що ми отримали статус офіційного кандидата, вже в перемовний процес. Буде рамка перемовного процесу, стадія перемовного процесу і так далі.

Але знову ж таки - це не тільки про узгодження технічних регламентів, норм законодавства, проведення реформ. Це насправді і про гроші. Це пакети підтримки, відкриття інфраструктурних фондів країн ЄС. Це для нашої країни надзвичайно важливо. Важливо і під час війни, і після нашої перемоги і під час відбудови.

Наприклад, та сама Польща на стадії вступу завдяки допомозі ЄС змогла повністю оновити свою інфраструктуру. Колосальні кошти тоді отримала Польща. Думаю, для України така допомога буде точно не менша, зважаючи і на те, що ми боронимо всю Європу від російської агресії...

Не думаю що наш шлях до ЄС займе десятки років. Те що робить Україна під час повномасштабної війни - це безпрецедентно....

З огляду на зміст цього звіту, це великий документ 156 аркушів, там червоною лінією йде досягнення в галузі цифровізації, зауважується розвинений банкінг. Я думаю, наші Збройні сили вже відповідають стандартам НАТО. У частині безпековій, а це теж складова звіту, думаю багатьом європейським країнам є чого повчитися в України.

У нас є багато-багато викликів, які стосуються і питань антикорупційної політики, питань економіки та розвитку інститутів сталої демократії.

Але дві ключові речі - судова реформа й антикорупційна реформа. Без цього, без верховенства права, ми в ЄС не вступимо", - розповів Денис Маслов.