Паралельно триває дискусія, що ж буде з Газою, після завершення військової операцій

"Хезболла" може володіти російськими протикорабельними ракетами "Яхонт" (або "Онікс" в російському варіанті), отриманими через Сирію, і може застосувати їх проти флоту США у Середземному морі. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в уряді Сполучених Штатів.

Америкаські чиновники вважають, що використання цієї зброї Хезболлою означатиме, що конфлікт переріс у велику регіональну війну. Докладніше про те, що нині відбувається на Близькому Сході - в матеріалі Ольги Жидецької.

ХАМАС втратив контроль над Північною частиною Сектору Газа - стверджують ізраїльські військові. Сили Цахал продовжують назему операцію в палестинському анклаві.

Вони опублікували відео, як руйнують підземну інфраструктуру терористів, що простягається на сотні кілометрів під щільною цивільною забудовою.

За останіми повідомленнями, зруйновано понад 130 шахт, що ведуть у тунелі.

Йоав Галлант, міністр оборони Ізраїлю:

Газа - найбільша база терористів, яку коли-небудь побудувало людство. Все це місто - одна велика база терористів. Під землею - кілометри тунелів, які з'єднуються з лікарнями та школами, з'єднуються між собою. Вони включають кімнати зв'язку, сховища боєприпасів, місця для сну та все це для того, щоб діяти як основа терору та завдати шкоди громадянам Ізраїлю та солдатам ЦАХАЛу.

Разом з тим Ізраїль продовжує обстріли та бомбардування Гази. Повідомляють про чергові влучання у табір біжеців та лікарні. В ООН зазначили, хоч і вважають воєними злочинами дії ХАМАСу, тактика ізраїльської армії теж неприйнятна.

Фолкер Тюрк, верховний комісар ООН з прав людини:

Колективне покарання Ізраїлем палестинських цивільних осіб також є воєнними злочинами, як і незаконна насильницька евакуація цивільних. Внутрішні бомбардування з боку Ізраїлю призвели до вбивства, каліцтва та поранень, зокрема жінок і дітей. Остання кількість загиблих від Міністерства охорони здоров'я Гази перевищує 10 500 осіб.

Хоча в ЦАХАЛ запевняють - роблять усе, щоби мінімізувати жертви серед мирного населення та дозволяють цивільним покинути зону бойових дій.

Даніель Хагарі, речник ізраїльської армії:

50 000 жителів Гази виїхали з півночі Сектора Газа на південь. Вони йдуть, тому що розуміють, що ХАМАС втратив контроль на півночі Гази, а південь безпечніший. Ми продовжимо утримувати цей гуманітарний прохід на південь.

Тим часом гуманітарні організації вимагають припинення вогню для постачання допомоги та повноцінної евакуації. Президент США Джо Байден також підтвердив, що попросив прем'єр-міністра Ізраїлю про паузу в бойових діях, зокрема для звільнення заручників. ХАМАС обіцяє вдпустити цивільних бранців в обмін на ув'язнених бойовиків. Але Біньямін Нетаніягу відкидає такі пропозиції.

Біньямін Нетаньягу, прем'єр-міністр Ізраїлю:

Я хотів би покласти край усім цим неправдивим чуткам, які ми чуємо з усіх боків, і повторити одну чітку річ: не буде припинення вогню без звільнення наших заручників. Усе інше неправда.

Паралельно триває дискусія, що ж буде з Газою, після завершення військової операцій. Зокрема Сполучені Штати вважають, що центральне місце в управлінні анклавом має бути за палестиським народом, та виступають проти можливої повторної окупації автономії Ізраїлем. Однак вона не може залишатися і під керівництвом ХАМАСУ.

Ентоні Блінкен, державний секретар США:

Те, що я чув від ізраїльських лідерів, це те, що вони не мають наміру повторно окупувати Газу та відновити контроль над Газою. Тож єдине питання полягає в тому, що потрібен певний перехідний період, який може знадобитися, і які механізми можа буде застосувати, щоб забезпечити безпеку.

Окрім того, США заявили, що понад 80 фур з гуманітарим ватажем заїхали до сектору Газа. Також приває евакуація іноземих громадян.

Напередодні Україна вивезла до Єгипту 43 своїх громадян та допомогла виїхати 36 громадянам Молдови.

Тим часом в Саудівській Аравії на екстрену зустріч з питань ситуації на Близькому Сході зібралася Ліга арабських держав.