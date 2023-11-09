У Вінниці палає понад 1000 кв. м складів з ламінатом (відео) [ Редагувати ]
У Вінниці спалахнула масштабна пожежа на складських приміщеннях, повідомляють місцеві ЗМІ та Telegram-канали. Пожежу видно майже з усіх районів міста.
Як заявила "Суспільному" речниця обласних рятувальників Оксана Урбанська, горять складські приміщення по вулиці Гонти, де зберігається ламінат. Площа пожежі - майже 1 000 кв. м.
На місці працюють 43 рятувальники. Вогонь вдалося локалізувати, ліквідація ще триває. Інформація про травмованих уточнюється.
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