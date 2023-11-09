У Львові з Пагорбу Слави демонтували три радянські скульптури - "Мати-Батьківщина", "Воїн з прапором", "Присяга".

Пам’ятники поповнять експозицію Музею тоталітарних режимів "Територія терору". Про це повідомили у Львівській міській раді.

Керуюча справами виконкому, в.о. керівника управління охорони історичного середовища Наталія Алєксєєва заявила:

Ми очищуємо наш простір від символів радянського періоду. І Пагорб слави - не виняток. Окрім поховань, там були ще і три радянські пам’ятники. Сьогодні вони були демонтовані та "переїдуть" до музею "Територія терору" - там вони і будуть "прославляти" терор тих часів.

Також місто планує провести ексгумацію та перенести поховання з Пагорбу Слави. Зробити це хочуть після того, як завершать ексгумацію на Личаківському військовому цвинтарі.

Це неможливо зробити швидко, бо процедура передбачає етап погодження на рівні області та Міністерства культури. До прикладу, етап погодження щодо ексгумації на Личаківському військовому цвинтарі зайняв понад пів року. Будемо починати цю процедуру і по Пагорбу слави. Думаю, що отримати всі дозволи зможемо в найближчі три-чотири місяці. Далі - передбачити видатки та у весняно-літній період розпочати роботи.

Напередодні, 8 листопада, у Львові демонтували пам’ятник космонавтиці.

А раніше монумент радянського періоду демонтували у селі Ситихів Львівської громади. Також радянські пам’ятники демонтували у Винниках та Брюховичах.

Нагадаємо, у липні у Львові намагалися вкрасти останки ката НКВС Кузнєцова, а у серпні - вандали пошкодили "бодіпозитивну" скульптуру "Впевнена" у Стрийському парку.