Сьогодні бойовому льотчику Вадиму Морозу мало б виповнитися 28 років. Він загинув у березні 2022 року, намагаючись зупинити колону ворожої техніки, що рухалася в бік Миколаєва. Його історія - далі.

Леся Курчик з Олександрівки показує місце, де у березні 2022 загинув український льотчик.

Леся Курчик- жителька с. Олександрівка:

3 березня 2023 року був відкритий цей пам'ятний знак на місці падіння літака. Бо тіло знайшли подаль, а саме перше крилом він ніби пропоров.

Тоді, в перші дні весни 2022-го, до села наближалася колона російської теніки.

Леся Курчик, жителька села Олександрівка:

Був страшений гул з самого ранку ворожої техніки. Ми зрозуміли, вона йде вздовж каналу в ту сторону. Налічували вже 1000 одиниць і ми передавали, зокрема я, цю інформацію знайомим військовим. І як раз біля першої години дня ми побачили, що летить літак наш, із жовто-блакитним цим…

Селяни спостерігали за літаком в небі. Бачили, як український льотчик наближався до ворожої техніки.

Леся Курчик, жителька села Олександрівка:

Він йшов на дуже низькій висоті. Він підлетів до тієї колони. Напевно зробив пару вистрілів, або випустив пару ракет. І пролунав такий досить потужний вибух. Чорний дим. Страшне.

Леся була серед тих, хто першим опинився на місці трагедії.

Леся Курчик, жителька села Олександрівка:

Найшли уламки, найшли тіло. На жаль, він був дуже ушкоджений. Через це навіть не можна було сфотографувати навіть на впізнання.

Трохи згодом тут знайшли дивом вцілілй військовий квиток загиблого льотчика.

Леся Курчик, жителька села Олександрівка:

Потім знайшли квиток і ми прочитали, що дуже молода людина Мороз Вадим Сергійович, яка військова частина і так ми зрозуміли, те, що хлопцеві було всього 26 років.

Про те, що чоловік загинув, дружина Вадима - Олена дізналася лише за два дні. Утім, вірити в це не хотіла до останнього.

Олена Мороз, дружина загиблого льотчика:

Мені зателефонувала дружина брата його і сказала, що не потрібно його шукати, його немає вже. Це було дуже так. Я кричала і я не могла повірити в це. Я не вірила. Вони мені скинули фото його, документи, які при ньому були.

Дружина згадує свою останню розмову з чоловіком.

Олена Мороз, дружина загиблого льотчика:

3 березня 2022 року з ранку о 7 він мені зателефонував: Доброго ранку, як завжди, а я його. Я ще запитала, чи ти не голодний. І він надіслав фото, млинці, і він написав: "Це, щоб квіточка моя не хвилювалася". Квіточка - він так мене називав.

Вадим з дитинства, розповідає Олена, мріяв бути льотчиком. Навчався в Харківському університет повітряних сил. Потім служив у Миколаєві.

Олена Мороз, дружина загиблого льотчика:

Йому залишалось два годи контракту, ну він сказав: "Мені подобається небо". Там, де він над річкою літає. Над полями, над лісами. В нього захватувало цей дух.

А це найулюбленіше відео Вадима Мороза - бойового пілотола 299-ї бригади тактичної авіації.

До своєї справи, розповідає дружина, Вадим ставився відповідально.

Олена Мороз, дружина загиблого льотчика:

Встав зранку. Йшов працював. Тому що це польоти і це дуже багато вилітів було. Він готувався до цього польоту, до кожного, який у нього повинен бути. Він не згорів, самолет згорів, він капітулювався і розбився від уцього удару об землю.

Тоді Вадима поховали тут, у Олександрівці. Попращатися, розповідає Леся, прийшло чи не все село.

Леся Курчик, жителька села Олександрівка:

Не дивлячись на таку небезпеку, на ті літаки, і на ту небезпеку, зійшлося дуже багато людей, попрощатися, віддати йому шану, потримати свічки, подякувати батькам, яких ми не знали, тому що він прилетів нас боронить.

Згодом українського військового перепоховали на батьківщині у Харківській області.

Олена Мороз, дружина загиблого льотчика:

Вже минуло рік і вісім як його не має, але це дуже важко. Мені не вистачає чоловіка, який міг би бути саме поруч, який підтримував у важкій ситуації, але я розумію, він герой, який захищав в першу чергу Миколаїв, а найголовніше - село, яке мало бути в окупації.

Вадима посмертно нагородили орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Олена сподівається, що чоловік матиме і звання Героя України.