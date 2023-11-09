Український підліток Богдан Єрмохін, якого вивезли з окупованого Маріуполя до росії та вручили повістку до військкомату, записав звернення до президента України Володимира Зеленського.

Відео опублікувала у соцмережі адвокат Катерина Бобровська, яка представляє інтереси 17-річного Єрмохіна в Україні.

Я, Богдан Єрмохін, знаходжуся на території росії та прошу вас, Володимир Олександрович, допомогти мені повернутися додому.

Бобровська також попросила Зеленського взяти під особистий контроль повернення дитини до України.

Богдан Єрмохін кілька років тому втратив обох батьків. До початку вторгнення російських військ він навчався у металургійному коледжі в Маріуполі, а його законним представником був директор навчального закладу.

Після того, як місто окупували росіяни, Єрмохіна вивезли на територію рф і передали до прийомної родини у Підмосков'ї.

У березні 2023 року Єрмохін спробував втекти з росії до України. Російські силовики спіймали його поблизу білорусько-українського кордону.

У листопаді стало відомо, що Єрмохіну призначили прийом у підмосковному військкоматі на грудень 2023 року, коли йому виповниться 18 років.

Зараз у підлітка є лише російський паспорт, що формально дає російській владі вважати його військовозобов'язаним та відправити на війну в Україну.

Нагадаємо, росіяни почали будівництво залізниці з Ростова-на-Дону через Маріуполь та Бердянськ до Криму.