Премʼєр Ізраїля назвав цілі ЦАХАЛ у Секторі Гази [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу висловив переконання, що його країна не має наміру встановлювати контроль над Сектором Гази після завершення конфлікту, але прагне поліпшити умови життя в палестинському анклаві.
Про це він сказав під час інтерв'ю для каналу Fox News, повідомляє агентство Associated Press.
Ми повинні бачити Газу демілітаризованою, дерадикалізованою і відбудованою, - сказав Нетаньягу.
Також премʼєр підкреслив, що Ізраїль прагне сприяти безпечній евакуації цивільних із зони бойових дій.
І ми це робимо, - запевнив лідер Ізраїля.
Нагадаємо, Україна успішно евакуювала першу групу своїх громадян із Сектору Гази. Ця група складалася з 43 осіб. Інформацію про це надали президент України Володимир Зеленський та спікер МЗС Олег Ніколенко через соціальні мережі.
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