Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу висловив переконання, що його країна не має наміру встановлювати контроль над Сектором Гази після завершення конфлікту, але прагне поліпшити умови життя в палестинському анклаві.

Про це він сказав під час інтерв'ю для каналу Fox News, повідомляє агентство Associated Press.

Ми повинні бачити Газу демілітаризованою, дерадикалізованою і відбудованою, - сказав Нетаньягу.

Також премʼєр підкреслив, що Ізраїль прагне сприяти безпечній евакуації цивільних із зони бойових дій.

І ми це робимо, - запевнив лідер Ізраїля.

Нагадаємо, Україна успішно евакуювала першу групу своїх громадян із Сектору Гази. Ця група складалася з 43 осіб. Інформацію про це надали президент України Володимир Зеленський та спікер МЗС Олег Ніколенко через соціальні мережі.