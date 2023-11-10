Російська пропаганда активно поширює неправдиву інформацію, нібито Україна готується до масового призову жінок до Збройних сил.

Російські фейки базуються на статті The New York Times, де розповідалося про воєнну підготовку українських жінок. Однак, як зауважує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Telegram, ця інформація є недостовірною.

Відзначається, що в оригінальній статті NYT наголошується, що Україна покладається на власне населення як резерв для поповнення особового складу, і багато жінок проходять військове навчання з метою вступу до лав Збройних сил України у майбутньому.

За даними Міністерства оборони України, зараз у Силах оборони служать близько 43 тисяч жінок. Їм більше не заборонено бути кулеметницями, командирами танку та снайперками, а також водійками вантажівок. Однак про призов не йдеться - з 2014 року жодна жінка в Україні не була примусово мобілізована, - йдеться у повідомленні.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки також зазначили, що жінки, які відповідають критеріям здоров'я та віку для проходження військової служби, і які закінчили заклади професійної, фахової передвищої або вищої освіти у медичній чи фармацевтичній сфері, будуть включені до списків військового обліку.

Проте це не означає автоматичну мобілізацію, а розглядається як ініціатива держави для систематизації інформації про наявний резерв кваліфікованих фахівців у галузі медицини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які саме сімейні обставини можуть слугувати підставою для звільнення з лав Збройних сил України.