У ніч на 10 листопада російські окупанти завдали нового авіаційного наступу на територію України, використовуючи п'ять ударних безпілотників типу Shahed-136/131.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

У результаті чотири ворожих безпілотників були знищені силами та засобами української протиповітряної оборони. За останню добу росія завдала два ракетних та 26 авіаційних ударів проти України.

Крім того, ворог провів 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню, спрямованих на позиції українських військ та населені пункти.

Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, - йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, російська пропаганда активно поширює неправдиву інформацію, нібито Україна готується до масового призову жінок до Збройних сил.