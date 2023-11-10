Міжнародний день бухгалтера: привітання та листівки [ Редагувати ]
Щорічно 10 листопада відзначають Міжнародний день бухгалтера. Саме в цей день венеціанський математик Лука Пачолі, відомий як "батько бухгалтерії", опублікував свою книгу "Сума арифметики, геометрії, відношень і пропорцій", що символізує початок розвитку професії бухгалтера.
Як правильно вітати і які побажання висловити в День бухгалтера для тих, у кого все в порядку - дивіться в нашому матеріалі.
Привітання
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З Днем бухгалтера! Бажаю працювати з вогником і за хороші гроші! Нехай праця приносить неймовірне задоволення і матеріальні блага. Нехай розрахунки будуть правильними, а доходи перевищують витрати! Бажаю жити в гармонії та в балансі! Позитиву вам, мудрості та розуміння і з колегами, і з керівництвом!
***
Хай милують око Ваше
Дебет, кредит та баланс,
В касі завжди вистачає
На зарплату і аванс.
Сил бажаємо, натхнення,
Позитиву лиш в житті,
Щастя хай Вас не залишить
Жодний раз на самоті.
***
З Днем бухгалтера вітаю,
Й побажань сердечних маю.
Зичу вам в прекрасне свято
Щастя і тепла багато,
Завжди легких підрахунків
Та від долі подарунків!
Листівки
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