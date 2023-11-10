Щорічно 10 листопада відзначають Міжнародний день бухгалтера. Саме в цей день венеціанський математик Лука Пачолі, відомий як "батько бухгалтерії", опублікував свою книгу "Сума арифметики, геометрії, відношень і пропорцій", що символізує початок розвитку професії бухгалтера.

Як правильно вітати і які побажання висловити в День бухгалтера для тих, у кого все в порядку - дивіться в нашому матеріалі.

Привітання

***

З Днем бухгалтера! Бажаю працювати з вогником і за хороші гроші! Нехай праця приносить неймовірне задоволення і матеріальні блага. Нехай розрахунки будуть правильними, а доходи перевищують витрати! Бажаю жити в гармонії та в балансі! Позитиву вам, мудрості та розуміння і з колегами, і з керівництвом!

***

Хай милують око Ваше

Дебет, кредит та баланс,

В касі завжди вистачає

На зарплату і аванс.

Сил бажаємо, натхнення,

Позитиву лиш в житті,

Щастя хай Вас не залишить

Жодний раз на самоті.

***

З Днем бухгалтера вітаю,

Й побажань сердечних маю.

Зичу вам в прекрасне свято

Щастя і тепла багато,

Завжди легких підрахунків

Та від долі подарунків!

Листівки

Нагадаємо, у пʼятницю, 10 листопада, за новим церковним календарем - день пам'яті шести апостолів від 70-ти, ім'я яких народ відзначає як Єраста і Родіона. Ці дійові постаті I століття обрані апостолами від 70-ти та здійснювали своє служіння з великим відданням.