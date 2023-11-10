Українські бійці знищили два російські десантні катери в Криму - ЗМІ [ Редагувати ]
У селищі Чорноморське в окупованому Криму уражено два російських швидкісних десантних катери. Операцію провело ГУР.
Цю інформацію передає "Суспільне".
Згідно з інформацією, в селищі Чорноморське на заході тимчасово окупованого Криму розвідники відправили два російські швидкісні десантні катери на дно.
Міністерство оборони росії стверджує, що нібито протягом ночі на 10 листопада російські війська знищили два безпілотники над Кримом.
В ніч проти 10 листопада у тимчасово окупованому Криму прогриміла серія гучних вибухів.
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