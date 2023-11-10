Із виходом нової лінійки iPhone 15, здавалося, що Apple остаточно відмовилася від підтримки компактних телефонів. Компанія протягом двох років ігнорує лінійку mini на користь Plus, і iPhone 13 mini у вересні був вилучений з офіційного сайту продажів.

Проте, нещодавно на офіційному сайті Apple з'явилися відновлені iPhone 12 mini, повідомляє видання MyDrivers. Гаджет доступний для покупки в США за ціною $529 (~19 000 грн) з версію на 256 Гб.

Цей iPhone не відрізнятиметься від нових моделей, за винятком спеціального коду і позначок, які присвоюються відновленим смартфонам. Apple заявляє, що такі пристрої проходять всі необхідні тестування. Представлений у 2020 році iPhone 12 mini був першим з компактної серії, але його продажі залишали бажати кращого, і компанія замінила компактні "міні" на "плюс" зі збільшеним екраном.

Цікаво, що останбув iPhone SE 2020. Отже, компактні iPhone, які вирізняються меншим екраном порівняно зі сучасними моделями, користуються великою популярністю серед користувачів.

Нагадаємо, компанія Apple розробляє власний безпілотний автомобіль, але поки офіційно не висловлюється про цей проект. Спочатку його випуск планувався на 2024 рік, потім на 2026, але вже тепер дату випуску прогнозують ближче до 2030 року.