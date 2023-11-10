В росії розстріляли авто з підполковником ФСБ [ Редагувати ]
9 листопада в Брянській області росії невідомі особи обстріляли автомобіль прикордонного управління, внаслідок чого загинув підполковник ФСБ.
Про це повідомляють російські Телеграм-канали.
Зазначається, що автомобіль "УАЗ Патріот" російських прикордонників був розстріляний напередодні на околиці села Уліца в Брянській області.
Близько 16:00 невідомі відкрили вогонь з автоматичної зброї, після чого швидко втекли з місця події.
Внаслідок стрілянини отримав поранення заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення прикордонного управління ФСБ, підполковник Сергій Шатний. Він помер на місці.
Нагадаємо, у селищі Чорноморське в окупованому Криму уражено два російських швидкісних десантних катери. Операцію провело ГУР.
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