У програмі "Свобода Live" радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк пояснив причини прийняття рішення щодо запрошення власника телеграм-каналу "Труха" на зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

"Телеграм-канали є важливою частиною інформаційного простору України. Вони мають велику аудиторію, і їхня інформація впливає на громадську думку. Тому ми вважаємо, що важливо спілкуватися з представниками цих каналів, щоб розуміти їхню точку зору і обговорювати актуальні питання", - сказав Подоляк.

Він підкреслив, що на зустріч із Володимиром Зеленським насправді було запрошено два телеграм-канали - окрім "Трухи", ще й "Лачен пише".

До того ж, радник зауважив, що анонімність - "це завжди погано", але, попри це, телеграм сьогодні працює і має певну аудиторію, яка споживає інформацію саме через цей майданчик.

"Є канали, які поширюють фейки та дезінформацію. Але є і канали, які працюють професійно і доносять до людей важливу інформацію. І ми вважаємо, що з такими каналами потрібно спілкуватися", - наголосив Подоляк.

Радник голови ОП закликав ЗМІ переосмислити своє ставлення до телеграм-каналів, а також зазначив, що власник телеграм-каналу "Труха" є відомою і публічною людиною, та він готовий нести юридичну відповідальність за свою діяльність.

"Тому ми вважаємо, що "Труха" може виконувати функцію медіа у телеграмі", - сказав Подоляк.

Нагадаємо, що 16 жовтня понад 20 осіб були запрошені на закриту зустріч Президента України Володимира Зеленського з журналістами, серед яких був адміністратор телеграм-каналу "Труха".

Запрошення представника "Трухи" на цю зустріч викликало негативну реакцію серед журналістів у соцмережах.