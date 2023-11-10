Протягом останньої доби та ночі Україна успішно вивезла із Сектору Гази ще 160 своїх громадян і 9 громадян Молдови.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Цього тижня врятовані вже 203 українських громадянина. Україна виступає за захист життів цивільних і дбає про кожного свого громадянина, хоч би де він був, - зазначив він.

Напередодні стало відомо, що Україна евакуювала першу групу з 43 своїх громадян із Гази.

Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) захопила опорний пункт ХАМАСу "Аванпост 17", який розташований на заході Джабалії Сектора Газа.

Як стверджує ЦАХАЛ, солдати боролись з бойовиками ХАМАСу й Ісламського джихаду, які перебували в опорному пункті й підземних ходах району. Під час боїв були знищені десятки терористів.

Війська виявили багато зброї, а також шахту тунелів, одна з яких була розташована поруч з дитячим садочком й вела до "розгалуженого підземного маршруту".