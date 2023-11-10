ДБР завершило розслідування щодо Дубінського [ Редагувати ]
Досудове розслідування у справі народного депутата Олександра Дубінського, якого підозрюють у незаконних виїздах за кордон, було завершено Державним бюро розслідувань.
Про це повідомили у пресслужбі ДБР.
Як було встановлено слідчими Бюро спільно із СБУ, політик вніс неправдиві відомості до офіційних документів, на підставі яких виїхав з України.
У зверненні щодо дозволу на виїзд він вказав підставу - супроводження батька на лікування, однак насправді поїхав на відпочинок. До того ж депутат і батько виїхали за кордон окремо, а батько взагалі повернувся до України набагато раніше, ніж народний обранець, - повідомили у Бюро.
Також Державне бюро розслідувань повідомило, що надійшла інформація, згідно з якою під час перебування за кордоном народний депутат відвідав Італію, Хорватію і Іспанію двічі.
Дубінського підозрюють у службовому підробленні для виїзду за кордон (ч. 1 ст. 366 КК України).
Після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження підозрюваним справа буде направлена до суду. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора, - додали у ДБР.
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