Суд вирішив залишити під вартою олігарха Ігоря Коломойського.

Про це повідомляє кореспондентка "Суспільного".

Адвокати просили змінити запобіжний захід на домашній арешт через погіршення його стану здоров'я, але суддя відхилив це клопотання.

Сам Коломойський відмовився висловлювати свою позицію щодо рішення суду.

У пʼятницю, 27 жовтня, Шевченківський районний суд прийняв рішення продовжити запобіжний захід для відомого українського олігарха Ігоря Коломойського. У результаті розгляду клопотання, бізнесмену було обрано ще два місяці утримання під вартою. Про це стало відомо під час трансляції засідання суду.

Сторона обвинувачення настоювала на подовженні строку тримання Ігоря Коломойського під вартою на два місяці, і суд прийняв це рішення.

Нагадаємо, 2 вересня СБУ вручила Ігорю Коломойському підозру у шахрайстві (стаття 190 КК) та легалізації (відмиванні) майна, отриманого злочинним шляхом (стаття 209 КК).

За версією слідства, з 2013 до 2020 року бізнесмен легалізував понад півмільярда гривень "шляхом їх виведення за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ".

Того ж вечора Шевченківський районний суд Києва відправив Коломойського під варту на два місяці. Суд надав можливість внести заставу за бізнесмена у розмірі 510 млн грн. Представники Коломойського вирішили не вносити заставу.

16 вересня суд змінив запобіжний захід Коломойському, оскільки той отримав нові підозри. Суму застави підвищили до 3 млрд 891 млн гривень.

У матеріалах кримінальної справи Коломойський фігурує як громадянин Ізраїлю та Кіпру.