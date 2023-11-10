Навіть у найтрудніші періоди та під час воєнних випробувань, Київ лишається містом, яке не зупиняється і завжди пропонує щось унікальне для своїх мешканців і відвідувачів.

У ці вихідні, 11-12 листопада, столиця готує для вас ряд подій, які допоможуть відпочити, поглибити культурне сприйняття або відволіктися від щоденних турбот.

Давайте розглянемо цікаві події, заплановані в Києві на ці вихідні.

Imagine Dragons Tribute

Триб'ют-концерт американського попрок-гурту Imagine Dragons. Believer, Natural, Bad Liar, Thunder та багато інших пісень зірок у живому виконанні від гурту Jack London. Одразу після концерту в цьому ж залі продовжуємо співати улюблені хіти гурту в Barbeer караоке до 23:00.

Коли: 11 листопада, 18:00

Де: Barbeer, вулиця Михайла Максимовича, 4

Скільки коштує: 200-300 гривень.

Пісні Скрябіна - Band Crazy Night

Колись про всіх нас говоритимуть у минулому часі, але не про Кузьму Скрябіна. Добре знаний вислів, що найкращі йдуть першими, але видатні – не йдуть ніколи. Так і Кузьма щодня говорить із нами текстами своїх пісень, аудіокнижками, записами телепрограм та інтерв’ю... Андрій Кузьменко був винахідником, адже серед найкращих винаходів людства – це книжки, музика й фільми.

Коли: 11 листопада, 19:00

Де: Docker Pub / Докер-Паб, вулиця Богатирська, 25

Скільки коштує: 125-150 гривень.

Так треба

"Так Треба" - молодий енергійний музичний колектив з міст-героїв Ірпінь та Буча, який своєю творчістю надає новий подих та звучання вже всім відомим українським хітам та народним пісням, бо Так Треба.

Коли: 12 листопада, 19:00

Де: Docker-G pub, вулиця Ігорівська, 13/5

Скільки коштує: 125-500 гривень.

Чумацький Шлях

Гурт Чумацький Шлях (CH.SH) - сучасний альтернативний та прогресивний рок з елементами етнічних мотивів різних країн світу (Folk Alternative Metal). Важкі гітарні рифи, шалена енергетика, речитатив, динамічні приспіви та атмосферне шоу під час живих виступів.

Коли: 12 листопада, 19:00

Де: Docker Pub / Докер-Паб, вулиця Богатирська, 25

Скільки коштує: 250-350 гривень.

Стендап Оборона

Тривалість програми – 60-90 хвилин. Шоу-програма представлена українською мовою. Рекомендовано особам від 18 років.

Коли: 11 листопада, 18:00

Де: Dorothy pub, Велика Васильківська, 43/16

Скільки коштує: 250 гривень.

Стендап імпровізація

Стендап імпровізація - це подія, на якій гумор створюється прямо на ваших очах. Пари відомих стендап коміків по черзі жартують на РАНДОМНІ теми, які випадають їм на екрані.

Коли: 11 листопада, 19:00

Де: StandUp Art House Kyiv, бульвар Тараса Шевченка, 2/54

Скільки коштує: 300-500 гривень.

Improv and stand-up: Шумко та Мандзюк

На вас чекає імпровізаційний стендап з Вовою Шумко та Лєрою Мандзюк. На вас чекає: – вечір неймовірних історій з його життя – інтерактивна комунікація з Вовою та Лєрою – живі та актуальні жарти, які наповнять вас позитивними емоціями та приємними враженнями.

Коли: 11 листопада, 19:00

Де: Caribbean Club, вулиця Симона Петлюри, 4

Скільки коштує: 790-990 гривень.

Стендап та вино у Boho Yosai

"Стендап та вино у Boho Yosai" - це чудова можливість провести незабутній вечір з коханою людиною або в компанії друзів, насолодитись келихом вина або коктейлем та від душі посміятись.

Коли: 12 листопада, 19:00

Де: Boho Yosai, вулиця Івана Мазепи, 1

Скільки коштує: 390 гривень.

Стендап в Comedy Room

Роман Щербан - досвідчений львівський комік, який підкорює своєю унікальною подачею. Учасник Stand up LNJ. Антон Сенін — комік з "Підпільного стендапу". Ведучий Дмитро Білоус - постійний учасник стендап вечірок в Comedy Room та інших клубах столиці.

Коли: 12 листопада, 19:00

Де: DoskaBar, вулиця Прорізна, 21

Скільки коштує: 350 гривень.

Київський океанаріум "Морська казка"

У Київському океанаріумі мешкає 2600 морських і океанічних жителів, які чекають на відвідувачів і готові вражати уяву. На відвідувачів чекає багато сюрпризів, включаючи справжній підводний тунель. Перебувати в тунелі абсолютно безпечно і дуже захоплююче - акули та черепахи пропливатимуть просто над вами. Окрім цього на вас чекають несподівані зустрічі з різноманітними мешканцями морів та океанів.