Куди піти в Києві 11-12 листопада: афіша [ Редагувати ]
Навіть у найтрудніші періоди та під час воєнних випробувань, Київ лишається містом, яке не зупиняється і завжди пропонує щось унікальне для своїх мешканців і відвідувачів.
У ці вихідні, 11-12 листопада, столиця готує для вас ряд подій, які допоможуть відпочити, поглибити культурне сприйняття або відволіктися від щоденних турбот.
Давайте розглянемо цікаві події, заплановані в Києві на ці вихідні.
Imagine Dragons Tribute
Триб'ют-концерт американського попрок-гурту Imagine Dragons. Believer, Natural, Bad Liar, Thunder та багато інших пісень зірок у живому виконанні від гурту Jack London. Одразу після концерту в цьому ж залі продовжуємо співати улюблені хіти гурту в Barbeer караоке до 23:00.
- Коли: 11 листопада, 18:00
- Де: Barbeer, вулиця Михайла Максимовича, 4
- Скільки коштує: 200-300 гривень.
Пісні Скрябіна - Band Crazy Night
Колись про всіх нас говоритимуть у минулому часі, але не про Кузьму Скрябіна. Добре знаний вислів, що найкращі йдуть першими, але видатні – не йдуть ніколи. Так і Кузьма щодня говорить із нами текстами своїх пісень, аудіокнижками, записами телепрограм та інтерв’ю... Андрій Кузьменко був винахідником, адже серед найкращих винаходів людства – це книжки, музика й фільми.
- Коли: 11 листопада, 19:00
- Де: Docker Pub / Докер-Паб, вулиця Богатирська, 25
- Скільки коштує: 125-150 гривень.
Так треба
"Так Треба" - молодий енергійний музичний колектив з міст-героїв Ірпінь та Буча, який своєю творчістю надає новий подих та звучання вже всім відомим українським хітам та народним пісням, бо Так Треба.
- Коли: 12 листопада, 19:00
- Де: Docker-G pub, вулиця Ігорівська, 13/5
- Скільки коштує: 125-500 гривень.
Чумацький Шлях
Гурт Чумацький Шлях (CH.SH) - сучасний альтернативний та прогресивний рок з елементами етнічних мотивів різних країн світу (Folk Alternative Metal). Важкі гітарні рифи, шалена енергетика, речитатив, динамічні приспіви та атмосферне шоу під час живих виступів.
- Коли: 12 листопада, 19:00
- Де: Docker Pub / Докер-Паб, вулиця Богатирська, 25
- Скільки коштує: 250-350 гривень.
Стендап Оборона
Тривалість програми – 60-90 хвилин. Шоу-програма представлена українською мовою. Рекомендовано особам від 18 років.
- Коли: 11 листопада, 18:00
- Де: Dorothy pub, Велика Васильківська, 43/16
- Скільки коштує: 250 гривень.
Стендап імпровізація
Стендап імпровізація - це подія, на якій гумор створюється прямо на ваших очах. Пари відомих стендап коміків по черзі жартують на РАНДОМНІ теми, які випадають їм на екрані.
- Коли: 11 листопада, 19:00
- Де: StandUp Art House Kyiv, бульвар Тараса Шевченка, 2/54
- Скільки коштує: 300-500 гривень.
Improv and stand-up: Шумко та Мандзюк
На вас чекає імпровізаційний стендап з Вовою Шумко та Лєрою Мандзюк. На вас чекає: – вечір неймовірних історій з його життя – інтерактивна комунікація з Вовою та Лєрою – живі та актуальні жарти, які наповнять вас позитивними емоціями та приємними враженнями.
- Коли: 11 листопада, 19:00
- Де: Caribbean Club, вулиця Симона Петлюри, 4
- Скільки коштує: 790-990 гривень.
Стендап та вино у Boho Yosai
"Стендап та вино у Boho Yosai" - це чудова можливість провести незабутній вечір з коханою людиною або в компанії друзів, насолодитись келихом вина або коктейлем та від душі посміятись.
- Коли: 12 листопада, 19:00
- Де: Boho Yosai, вулиця Івана Мазепи, 1
- Скільки коштує: 390 гривень.
Стендап в Comedy Room
Роман Щербан - досвідчений львівський комік, який підкорює своєю унікальною подачею. Учасник Stand up LNJ. Антон Сенін — комік з "Підпільного стендапу". Ведучий Дмитро Білоус - постійний учасник стендап вечірок в Comedy Room та інших клубах столиці.
- Коли: 12 листопада, 19:00
- Де: DoskaBar, вулиця Прорізна, 21
- Скільки коштує: 350 гривень.
Київський океанаріум "Морська казка"
У Київському океанаріумі мешкає 2600 морських і океанічних жителів, які чекають на відвідувачів і готові вражати уяву. На відвідувачів чекає багато сюрпризів, включаючи справжній підводний тунель. Перебувати в тунелі абсолютно безпечно і дуже захоплююче - акули та черепахи пропливатимуть просто над вами. Окрім цього на вас чекають несподівані зустрічі з різноманітними мешканцями морів та океанів.
- Коли : 11 листопада, 10:00
- Де : Київський океанаріум "Морська казка", вулиця Малишка, 3
- Скільки коштує: 250–300 гривень.
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