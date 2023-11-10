В Маріуполі вибухнув автомобіль "поліцейського" окупантів [ Редагувати ]
У місті Маріуполь, що тимчасово перебуває під контролем окупантів, стався нещасний випадок 10 листопада. Зафіксовано вибух автомобіля, який належав місцевому представнику "поліції".
Про це повідомляється у Telegram радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.
В Маріуполі вибух. по проспекту Металургів підірвано автівку одного з поліціантів окупаційного корпусу.
Андрющенко відзначив, що ще зранку "Маріупольський Спротив" повідомив, що "вже передав подарунок" так званим "поліцейським" на святкування Дня поліції в рф.
Чи то останній сюрприз на сьогодні - побачимо. Нарешті добрі новини з міста.
Нагадаємо, у Маріуполі, який тимчасово перебуває під окупацією російських сил, зруйновано будинок Маріїнської жіночої гімназії, яка побудована у 1894 році.
Ця історична споруда пережила Першу і Другу світові війни.
по темі
У четвер, 9 листопада, в окупованому Севастополі місцеві жителі стали свідками вибуху
У російському місті Таганрог рано вранці 7 листопада стався сильний вибух неподалік від місцевого аеропорту
В неділю ввечері, 5 листопада, в місті Одеса сталися вибухи під час повітряної тривоги
У середу зранку, 1 листопада, у Миргородській громаді Полтавської області сталася серія вибухів
У вівторок, 31 жовтня, у тимчасово окупованому Сімферополі сталася пожежа біля аеродрому, який використовують російські окупанти