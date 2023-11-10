У місті Маріуполь, що тимчасово перебуває під контролем окупантів, стався нещасний випадок 10 листопада. Зафіксовано вибух автомобіля, який належав місцевому представнику "поліції".

Про це повідомляється у Telegram радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

В Маріуполі вибух. по проспекту Металургів підірвано автівку одного з поліціантів окупаційного корпусу.

Андрющенко відзначив, що ще зранку "Маріупольський Спротив" повідомив, що "вже передав подарунок" так званим "поліцейським" на святкування Дня поліції в рф.

Чи то останній сюрприз на сьогодні - побачимо. Нарешті добрі новини з міста.

Нагадаємо, у Маріуполі, який тимчасово перебуває під окупацією російських сил, зруйновано будинок Маріїнської жіночої гімназії, яка побудована у 1894 році.

Ця історична споруда пережила Першу і Другу світові війни.