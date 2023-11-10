Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що президент України Володимир Зеленський не має наміру відставляти головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю для Наталії Мосейчук.

Відомості про можливі розбіжності між ними виявилися неправдивими.

Єрмак підкреслив, що у політичному та військовому керівництві України існує єдина позиція, яка полягає в досягненні перемоги над ворогом.

"У нас єдина позиція - перемогти у цій війні. Але сьогодні йде постійний діалог, постійна робота 24 на 7. Ми повинні бути ще розумнішими, ми повинні бути ще креативнішими", - сказав Єрмак.

Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак на полях зустрічі радників з національної безпеки і зовнішньої політики на Мальті почав консультації з Нідерландами щодо укладення двосторонньої угоди про гарантії безпеки.