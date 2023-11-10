В Одеській області затримали зрадницю, яка наводила ракети на "зерновий коридор" [ Редагувати ]
Служба безпеки України успішно затримала зрадницю в Одеській області, яка наводила російські ракети на "зерновий коридор".
За інформацією СБУ, серед стратегічних об'єктів, на які спрямовувались її дії, були місця базування Збройних Сил та логістичні центри експорту українського зерна, розташовані неподалік від акваторії Чорного моря.
Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки серії атак по військовій та критичній інфраструктурі регіону із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе.
Співробітники СБУ виявили та вчасно викрили зрадницю, яка проживала в Приморському районі Одеської області.
За допомогою свого сина, що перебуває в росії, вона тримала контакт з ворожими спецслужбами. Під час обшуків у неї був вилучений мобільний телефон, який використовувалася для злочинної діяльності.
Затриманій оголошено підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про Збройні Сили в умовах воєнного стану),
- ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми.
Раніше СБУ викрила ексзаступника міністра оборони на розтраті майже 1 млрд грн.
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