В розпал грибного сезону на Київщині чоловік замість очікуваних грибів, натрапив на несподіванку – величезну ракету.

Місцевий мешканець, який прагнув насолодитися свіжими грибами, вирушив у ліси на Київщині. Проте, після низки дощових тижнів, гриби виявилися рідкісними. Так, він натрапив на велику військову ракету, яка лежала серед дерев.

Чоловік негайно повідомив про це місцеву владу та правоохоронні органи. Зараз триває слідство та робота з визначення походження ракети та можливих наслідків для довкілля та людей.

Водночас, нагадуємо, що відвідування лісів заборонено через небезпеку для здоров'я та життя. Попри це, ірпінці та мешканці прилеглих територій постійно порушують обмеження.

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