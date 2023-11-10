У листопаді на нас очікує молодик у знаку Скорпіона, який вважається важким, але астрологи стверджують, що це чудовий час для нового початку.

Молодий Місяць з'явиться 13 листопада 2023 року.

За словами експертів, цей період підходить для вирішення важливих питань і переосмислення життєвих пріоритетів.

Особливості молодика у Скорпіоні полягають у витяганні емоцій на поверхню. Астрологи радять використовувати цей час для вирішення старих справ та позбавлення того, що заважає розвитку.

Вплив молодика відчутний з 12 по 14 листопада, і ці дні мають обережно ставитися до суперечок та активності. Рекомендується утримуватися від нових проєктів, покупок та гучних заходів.

Чого не можна робити в молодик:

З'ясовувати стосунки та заводити конфлікти.

Розпочинати нові проєкти та перевантажувати себе.

Робити покупки та грошові вкладення.

Заводити нові знайомства та відвідувати гучні заходи.

Вживати спиртне та переїдати.

Що можна робити в молодик:

Закінчувати недороблені справи.

Віддавати борги.

Відмовлятися від шкідливих звичок, таких як куріння та алкоголь.

Відпочивати та накопичувати сили.

Використовуйте цей період для внутрішнього оновлення та переосмислення цінностей.

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