У пʼятницю, 10 листопада, суд у Києві вирішив продовжити застосування запобіжного заходу у формі тримання під вартою для народного депутата Нестора Шуфрича, який має проросійські погляди.

Про це стало відомо під час трансляції судового засідання.

Згідно з рішенням Печерського районного суду Києва, народного екс-депутата забороненої партії ОПЗЖ залишать під арештом до 15 грудня.

Зазначимо, що перед цим, 11 жовтня, Київський апеляційний суд вирішив залишити в силі запобіжний захід Шуфричу у вигляді тримання під вартою. Додамо також, що раніше рішенням Печерського райсуду столиці від 15 вересня політик був заарештований на два місяці, і можливість внесення застави не була передбачена.

Нагадаємо, 15 вересня СБУ вручила нардепу від забороненої партії "ОПЗЖ" підозру у держзраді.

Шуфрича підозрюють у тому, що він систематично розповсюджував наративи кремля про те, що українська держава - нібито штучне утворення, Україна та росія мають спільну історію, а українці та росіяни - нібито "один народ".

Таким чином Шуфрич намагався поширити проросійські настрої в українському суспільстві.

20 вересня Регламентний комітет Ради підтримав постанову керівництва Верховної Ради про зняття Нестора Шуфрича з голови Парламентського комітету з питань свободи слова.