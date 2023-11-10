В рамках реалізації плану Bring Kids Back UA, ще двоє українських дітей вдалося успішно повернути додому. Про це повідомляється в Telegram-каналі керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Це Єгор та Валерія, 2009 та 2015 років народження. Вони приїхали разом з бабусею.

За відомостями керівника Офісу президента, зазначається, що ці діти народились на тимчасово окупованій території Криму та потрапили під опіку бабусі через трагічну обставину – смерть батька та позбавлення матір'ю батьківських прав.

Враховуючи те, що молодша онука не є кровною родичкою бабусі, оформлення відповідних документів тривало певний час, що не дозволяло раніше виїхати з окупованого Криму.

Після повномасштабного вторгнення терористів на територію України, ворог активізував тиск окупаційної адміністрації на осіб, які дотримуються проукраїнських поглядів. Після цього бабуся прийняла рішення покинути Крим разом з дітьми.

Вона звернулася до уповноваженого Верховної ради України з прав людини з проханням про сприяння у переїзді разом з неповнолітніми. Наша команда допомогла їм виїхати до України, була розроблена легенда, яку родина використовувала при контактах з представниками окупаційної влади та спецслужб країни-агресора.

Наразі діти вже перебувають у Києві.

Раніше ми писали про те, що Лубінець розкрив деталі повернення українських дітей з території рф.