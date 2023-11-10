Прогноз погоди на найближчі вихідні, 11 та 12 листопада, свідчить про погіршення погодних умов в Україні. У своєму оголошенні у Facebook Укргідрометцентр повідомив про штормове попередження для деяких регіонів країни.

За даними синоптиків, вранці та вдень 11 листопада і протягом доби 12 листопада очікуються пориви вітру у межах 15-22 м/с, за винятком західних областей.

У неділю на півдні, сході та в центрі країни шквали можуть досягати 25 м/с.

Також 12 листопада в північних, центральних та південних областях України прогнозуються значні опади.

У Карпатах у вихідні може йти мокрий сніг. Зазначено, що в деяких регіонах країни оголошено перше рівень штормового попередження.

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