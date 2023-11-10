У Білому дому підтвердили зустріч американського президента Джо Байдена з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, яка відбудеться у середу, 15 листопада. Про це повідомляє Білий дім.

Адміністрація Байдена підкреслює, що на зустрічі лідерів обговорюватимуться питання, що стосуються двосторонніх відносин між США та Китаєм.

Основна увага буде приділятися підтримці важливості відкритих ліній зв’язку та обговоренню різноманітних регіональних і глобальних питань.

Спираючись на свою останню зустріч у листопаді 2022 року на Балі, Індонезія, лідери також обговорять, як Сполучені Штати та КНР можуть продовжувати відповідально керувати конкуренцією та співпрацювати там, де наші інтереси збігаються, зокрема щодо транснаціональних викликів, які впливають на міжнародну спільноту.

Нагадаємо, що це буде перша за рік зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна. Востаннє лідери зустрічалися на саміті G20 на Балі у листопаді 2022 року. Сі Цзіньпін не був у США з 2017 року.