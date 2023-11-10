Рішення про захист Херсона: Зеленський провів важливу Ставку [ Редагувати ]
У пʼятницю, 910 листопада, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Прийняті конкретні рішення щодо захисту Херсона.
Про це повідомляється у Telegram-каналі президента України.
Стратегічне бачення деокупації нашої землі та конкретні кроки для його втілення. Уточнення всіх планів і розрахунків для продовження активних дій.
"Воєнний бюджет на наступний рік. Акцент на тому, щоб стати самодостатнішими щодо снарядів, ракет, дронів, бронетехніки", - йдеться у повідомлені.
Звіти від командувачів про поточну ситуацію на фронті на всіх ключових напрямках: Куп’янський, Бахмутський, Авдіївський, Мелітопольський та лівобережжя Херсонщини.
"Конкретні рішення щодо захисту Херсона. Буде підсилення протиповітряної оборони, засобів контрбатарейної боротьби, РЕБ та розвідки", - додав президент.
Окрема доповідь щодо евакуації українців та громадян наших країн-партнерів із Гази. Робота триває.
Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак на полях зустрічі радників з національної безпеки і зовнішньої політики на Мальті почав консультації з Нідерландами щодо укладення двосторонньої угоди про гарантії безпеки.
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