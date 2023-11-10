Опозиційні об'єднання "Громадянська коаліція", "Третій шлях" і "Ліві", які пройшли до Сейму Польщі, підписали коаліційну угоду та заявили про намір сформувати новий уряд країни. Очолити його має колишній польський прем'єр-міністр, ексголова Євроради Дональд Туск, повідомляє Gazeta Wyborcza.

Коментуючи підписання коаліційної угоди Туск заявив:

Ми домовились усі чотири роки працювати над благополуччям. Ми беремо на себе відповідальність за долю країни. Так, нам зараз необхідно буде домогтися узгодження нашої пропозиції щодо складу уряду з президентом Анджеєм Дудою, але ми готові до цього і чекатимемо, скільки буде потрібно. Спроби створити уряд із членів партії "Право і справедливість" та її союзників ми блокуватимемо.

Персональний склад майбутнього кабінету міністрів польська опозиція поки що не розкриває.

Президент Польщі Анджей Дуда вирішив надати своїм союзникам з консервативної партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського право сформувати уряд, незважаючи на недостатню кількість мандатів у Сеймі за підсумками жовтневих виборів.

В якості прем'єра партія Качинського бачить чинного главу уряду Матеуша Моравецького. Водночас представники опозиції переконані, що необхідної для затвердження кількості голосів Моравецький не зможе зібрати.

На парламентських виборах, які відбулися 15 жовтня, правляча в Польщі партія "Право і справедливість" перемогла, набравши 35,38% голосів. При цьому вона втратила більшість у парламенті - такий результат не дозволить отримати більшість місць та ускладнить самостійне формування уряду.

Друге місце посіла опозиційна "Громадянська платформа" на чолі з екс-прем'єром Дональдом Туском, яка набрала 30,7%, третє - правоцентристська партія "Третій шлях" (14,4%), четверте - "Нові ліві" (8,61%).